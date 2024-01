Protesty v Německu zemi zastavily, protože krajní pravice se objevila jako příležitost k otevření

Berlín, Německo

Berlín se téměř zastavil, když tisíce farmářů demonstrovaly proti zvyšování daní a snižování dotací, což vyvrcholilo týdnem protestů, které navršily utrpení na vládnoucí koalici německého kancléře Olafa Scholze.

Ulice vedoucí k berlínské Braniborské bráně byly v pondělí zaplněny kamiony a traktory, když se do hlavního města sjelo více než 10 000 farmářů ve spojení s německým lodním průmyslem, uvedla policie.

Po celé zemi je naplánováno několik dalších protestů, které přicházejí v době, kdy se Schulzova koalice snaží napravit rozpočtovou krizi. Oficiální údaje Ukázalo se, že německá ekonomika loni poprvé od vypuknutí pandemie Covid-19 klesla.

Nyní na to mnozí varují Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD). Využívá chaosu pro svůj vlastní politický zisk.

Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images Farmáři demonstrovali proti vládním plánům zrušit daňové dotace na zemědělská vozidla ve Frankfurtu 11. ledna.

Ve stínu ikonické Braniborské brány se minulý týden každý den seřadila kolona až 500 traktorů v mrazivých teplotách před úsvitem. Aby se farmáři zahřáli, zapalovali ohně a pili šálky horkého čaje a kávy.

Velké silniční zátarasy se táhly napříč městy od východu na západ včetně Hamburku, Kolína nad Rýnem, Brém, Norimberku a Mnichova – na každý protest bylo registrováno až 2 000 traktorů. Snímky ukazovaly kolony traktorů a nákladních aut, z nichž některé nesly protestní transparenty, blokující německé silnice od časných ranních hodin.

Mimo města se demonstranti zaměřovali také na německé dálnice, což vážně narušilo provoz.

Sean Gallup/Getty Images Protestující farmáři snídají 8. ledna v Berlíně mezi svými traktory a kamiony.

Sean Gallup/Getty Images Jarrar zobrazuje transparent s logem krajně pravicové strany Alternativa pro Německo, který zní: „Německo potřebuje nové volby!

Zemědělci se zlobí kvůli vládním úsporným plánům, které sníží daňové úlevy pro zemědělství.

V pondělí demonstranti vypískali německého ministra financí Christiana Lindnera, když se jim snažil říct: „Slyším vás a je to působivý pohled.

V jednu chvíli Lindnera přerušil předseda svazu farmářů Joachim Rockwed Lindner, který vyzval dav, aby ministrovi naslouchal.

CNN hovořila s farmáři v terénu, kteří varovali, že nová ekonomická opatření je připraví o práci.

„Jsem zde, abych protestoval proti pořádání nových voleb v této zemi, protože máme problémy s naší vládou,“ řekl Martin, farmář z Rujány, který protestoval v Berlíně. „Neposlouchají nás a vytvářejí předpisy, které poškozují každého z nás, nejen farmáře, ale všechny v této zemi. Myslíme si, že to stačí.“

„Všichni farmáři, kteří tu stojí, se obávají o své živobytí, o živobytí farmářů… a toto se nezastaví, pokud vláda neodstoupí a nebudou existovat jiná řešení,“ řekl Stephen, farmář ze Západního Pomořanska, který nedal své poslední. název.

Schulzova vláda vyvolala v prosinci odpor, když provedla nečekané změny v návrhu rozpočtu na rok 2024 a upravila některé škrty dotací plánované na 4. ledna. Farmáři však tvrdí, že to nestačí, a požadují úplné vrácení.

Německo Strana Alternativa pro Německo Na demonstracích tohoto týdne bylo stále více cítit svou přítomnost.

Některé z traktorů byly vyzdobeny plakáty AfD s nápisy „Naši farmáři jako první“ a „Německo potřebuje nové volby“. Vedle vozidel stáli příznivci krajní pravice v bundách AfD.

Na sociálních sítích oficiální facebooková stránka AfD znovu zveřejnila fotografie z protestů a psala solidaritu s demonstranty.

„Podpora demokratických protestů, jako je tento, proti šílenství semaforů, bude i nadále znepokojovat naše srdce,“ stálo v jednom příspěvku.

„Zůstaneme s vámi na cestě, dokud nebude definitivně zavedena politika daňových úlev a podpory našeho zemědělství a zájmů našich občanů. Semafor bude brzy stát sám.“

„Semafor“ je odkaz na Schulzova koaliční vláda – Odkaz na barvy Sociálně demokratické strany (SPD), Svobodné demokratické strany (FDP) a Strany zelených, z nichž se skládá.

Kontroverzní vůdce strany Alternativa pro Německo ve východoněmecké spolkové zemi Durynsko Björn Höcke na své osobní facebookové stránce vydal výzvu, ve které uvedl: „Občané, uvidíme vás na silnicích!“ Krajně pravicový politik byl německým Úřadem pro ústavní ochranu klasifikován jako extremista.

Další fotografie sdílené na sociálních sítích zachycovaly členy krajně pravicových skupin včetně The Homeland a Third Way a také AfD, jak se účastní shromáždění v Berlíně. V Drážďanech bylo na videu vidět, jak se lidé nesoucí vlajky pravicové strany Svobodné Sasko střetávají s policií.

Zároveň Schulz nedokázal oslovit demonstrace, které se celý týden přehnaly zemí. Během čtvrteční účasti na slavnostním uvedení do provozu nového depa údržby Deutsche Bahn – hlavního německého železničního provozovatele – ve městě Chotěbuz, se kancléřka setkala s rozzlobenými demonstranty.

Odmítl se s nimi zapojit a neřešil přímo nepokoje v projevu na akci – krok, který vyvolal další hněv mezi farmáři, kteří nevěří, že jejich hlasy federální vláda slyší.

Pro Johannese Kiesse, sociologa specializujícího se na pravicový extremismus na univerzitě v Lipsku ve východním Německu, nebylo zapojení AfD do nepokojů překvapivé.

Poukazuje na to, že ačkoliv manifest AfD nepodporuje zájmy zemědělců v Německu, krajně pravicová strana má za sebou historii vykořisťování rozdělení.

„AfD se snaží rozdmýchat debatu, aby poškodila obraz demokratických institucí a procesů, a především současné vlády,“ řekl Kiss CNN.

„Za tímto účelem se pokouší zvýšit polarizaci pomocí stávajících rozdělení, jako je venkov versus město.“

A pokračuje: „AfD využila krizi eurozóny jako příležitost začít. Krajně pravicoví aktivisté na takovou příležitost doslova čekali a s takzvanou uprchlickou krizí v roce 2015 dostali druhou krize, která jim pomohla exponenciálně růst.“

„Je známo, že imigrace je chlebem a máslem krajní pravice. Od té doby už AfD využila každou krizi k podpoře polarizace, například pandemii, válku proti Ukrajině. Někdy to funguje dobře, někdy ne.“

Jens Schlüter/AFP/Getty Images Traktory míjejí hrad Hartenfels a překračují řeku Labe v Thurgau ve východním Německu.

AfD má podle Kisse jasný tržní liberální postoj, který volá po zrušení všech typů dotací, včetně těch pro zemědělce, což je v přímém rozporu s tím, za co zemědělci protestují.

„Obzvláště jsou proti dotacím šetrným ke klimatu, které by mohly pomoci zemědělcům transformovat jejich podniky tak, aby byly ekologicky a ekonomicky udržitelnější.

AfD ve skutečnosti spolu s CDU a vládní koalicí hlasovaly pro zrušení předmětné dotace.

AfD, která se v poslední době těší z průzkumů veřejného mínění na vysoké úrovni, doufá, že letos ve volbách ve třech východních státech – Durynsku, Sasku a Braniborsku – dosáhne velkých zisků. Údaje z průzkumů zveřejněné ve čtvrtek ukázaly, že strana pohodlně předstihla své soupeře ve třech státech.

Regionální volby sice přímo neovlivňují federální politiku, ale mohly by před všeobecnými volbami v příštím roce vyslat Schulzově vládě vedené SPD znepokojivý signál.

Němečtí ministři a šéf domácí rozvědky varovali před tím, jak se pravicoví extremisté mohou pokusit zneužít protestů farmářů.

Vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck, který byl na vlastní kůži svědkem hněvu farmářů, když se skupina demonstrantů minulý týden pokusila přepadnout trajekt, z něhož vystupoval, mluvil o „převratových bludech“ krajní pravice.

„Volání nesoucí fantazie o převratu se šíří. Habeck v pondělí novinářům řekl, že vznikají extremistické skupiny a otevřeně se zobrazují nacionalistické symboly.

„Je jasné, že v posledních letech něco uklouzlo a odstranilo se hranice legitimního demokratického protestu.“

Kai Netfeld/Picture Alliance/DPA/AFP V pondělí v Berlíně pochoduje demonstrant s německou vlajkou a banánem. Farmáři se sešli v hlavním městě na protest proti plánovanému snížení dotací federální vládou, včetně zemědělské nafty.

Stefan Kramer, šéf domácí zpravodajské služby ve východním Durynsku, řekl CNN: „Určitě jsme si všimli, že extrémisté – především z krajní pravice – využili naprosto legitimních protestů farmářů, aby tyto protesty doprovázeli podobnými vyzývá sociální média nebo povzbuzovat své vlastní členy… Extrémní pravice, aby šli s nimi nebo byli na vedlejší koleji.

„Především jsme viděli, že AfD v Durynsku, která je od roku 2021 v Durynsku klasifikována jako krajní pravice, také velmi konkrétně deklarovala svou solidaritu s farmáři a vyzvala k podobným protestním pochodům.

Kramer dodal, že samy farmářské spolky se od krajní pravice distancovaly. „Dali jasně najevo, že s nimi nechtějí mít nic společného a že bojují za své vlastní zájmy a zájmy a nechtějí být kooptováni pravicovými extremisty.“

Stejně tak Kiss řekl, že ačkoliv zemědělci v Německu mají tendenci být konzervativní, většina nepodporuje krajní pravici.

„Jako ve všech segmentech populace, i mezi zemědělci je podpora AfD. Je však známo, že zemědělci neúměrně volí konzervativní CDU/CSU.“ [Christian Democratic Union/Christian Social Union].

„Současná frustrace z politiky obecně, nejen ze současné vlády a dotací farmářům, představuje riziko, že se zemědělci stanou zranitelnějšími vůči krajní pravici, když se budou přiživovat na tématu proti establishmentu,“ řekl.

Nadine Schmidt a Claudia Otto psaly z Berlína, zatímco Sophie Tanno psala a hlásila z Londýna. Chris Stern, Sebastian Shukla a Benjamin Brown ze CNN přispěli reportážemi.