Žena z Westmorelandu „Alexa“ hackla, muž nyní čelí obvinění

Žena z Westmoreland County uvedla, že její mluvčí Amazon Alexa byl ukraden z jejího domova a hacknut, a policie nyní tvrdí, že muž čelí obvinění. Podívejte se na celý příběh ve videopřehrávači výše. „Přišla jsem domů se svými dětmi kolem 19:30. Všimla jsem si, že moje ložnice byla zpackaná,“ řekla žena. Uvědomila si, že někdo hackl její zařízení „Alexa“ poté, co jí ukradli Amazon Echo Show 5. „Sleduje mě někdo? Sledují mě? Bylo to velmi děsivé,“ řekla žena. Action News 4 z Pittsburghu souhlasila s anonymizací ženy kvůli jejím bezpečnostním obavám a sdílení jejího příběhu v naději, že pomůže ostatním. “Kdykoli si stáhnete aplikaci, můžete skutečně poslouchat vše, o co byla Alexa požádána, a můžete slyšet hlasy, které ta žena řekla. Řekla, že tam byl mužský hlas, který žádal o její obrázky a nevhodný obsah. V trestním oznámení policie řekla: „Zařízení Alexa zůstalo doma připojeno k WiFi.“ Poté, co bylo odcizeno. “Policie pak vedla k sousedovi, 30letému Michaelovi Tillmanovi z Harrison City. Čelí obvinění z vloupání, trestného činu, a krádež. Ředitel politiky Pitta Cybera nyní nabízí bezpečnostní varování. “Ať už je to chůva nebo zvonek Dveře nebo Amazon Echo jsou takové, nejste sami k sobě upřímní, kde jsou tato rizika. A tato rizika byste měli opravdu zvážit, když přemýšlíte o tom, zda je to něco, co ve svém domě opravdu potřebujete a chcete, “řekl Chris DeLuzzio, ředitel Pitt Cyber ​​Policy. Vyšetřovatelé uvedli, že podezřelý, Tillman, se přiznal ke krádeži Amazon Echo 5 po vstupu do domu ženy Otevřenými zadními dveřmi. Byl zatčen a propuštěn na kauci. Jeho příští soudní vystoupení je naplánováno na 3. srpna.

Žena z Westmoreland County uvedla, že její mluvčí Amazon Alexa byl ukraden z jejího domova a hacknut, a policie nyní tvrdí, že muž čelí obvinění. READ Nintendo srazilo 35 procent her Switch pro 'Mar10 Day' Podívejte se na celý příběh ve videopřehrávači výše. „Přišla jsem domů se svými dětmi kolem 19:30. Všimla jsem si, že moje ložnice byla zpackaná,“ řekla žena. Uvědomila si, že někdo hackl její zařízení „Alexa“ poté, co jí ukradli Amazon Echo Show 5. „Sleduje mě někdo? Sledují mě? Bylo to velmi děsivé,“ řekla žena. Action News 4 z Pittsburghu souhlasila s anonymizací ženy kvůli jejím bezpečnostním obavám a sdílení jejího příběhu v naději, že pomůže ostatním. “Kdykoli si stáhneš aplikaci, můžeš poslouchat vše, o co byla Alexa požádána, a slyšet hlasy toho, kdo to udělal,” řekla žena. Řekla, že tam byl mužský hlas požadující její fotografie a nevhodný obsah. V trestním oznámení policie uvedla: „Zařízení Alexa zůstalo po odcizení připojeno k WiFi v domě.“ Poté policie šla k sousedovi, Michaelu Tillmanovi (30) z Harrisonu. Čelí obvinění z vloupání, trestného činu a krádeže. Správce zásad společnosti Pitt Cyber ​​nyní nabízí bezpečnostní varování. „Ať už se jedná o chůvu nebo zvonek u dveří nebo o Amazon Echo, nejste k sobě upřímní ohledně toho, kde jsou tato rizika. A měli byste opravdu myslet na tato rizika, když přemýšlíte o tom, zda je to něco, co opravdu potřebujete a chcete ve vašem domě, řekl Chris DeLuzzio, ředitel Pitt Cyber ​​Policy. „Tohle jsou všechno sledovací nástroje. Mají mikrofony a mohou poslouchat.“ Vyšetřovatelé uvedli, že podezřelý, Tillman, se přiznal ke krádeži Amazon Echo 5 poté, co vstoupil do domu ženy přes odemčené zadní dveře. Byl zatčen a propuštěn na kauci. Jeho příští vystoupení u soudu je naplánováno na 3. srpna.