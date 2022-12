Biden vtipkuje o plánu navštívit Afriku a říká vůdcům, že by mohl ‚sníst všechno vaše jídlo‘

WASHINGTON – Prezident Biden ve čtvrtek otočil hlavu tím, že v žertu řekl africkým vůdcům, že plánuje navštívit jejich kontinent, ale že by mohl hltavě „jíst vaše jídlo“.

Osmdesátiletý prezident se ušklíbl, když oprášil jeden ze svých opakovaných smíchových veršů o tom, že je „chudým příbuzným“, který přeskakuje přivítání, ale vyvolává od přítomných sténání kvůli nedostatku potravin v Africe.

Biden to řekl zástupcům 50 afrických zemí v DC Convention Center poté, co ve středu večer uspořádali večeři v Bílém domě.

„Jak jsem řekl některým z vás – pozvali jste mě do svých zemí. Dávejte si pozor, co si přejete, mohu přijet.“ Chudí příbuzní se vždy objeví. Bohatí se nikdy neobjeví. déle, než by měli.“

„No, těším se, že se s mnohými z vás uvidíme ve vašich domovských zemích,“ dodal Biden.

Prezident Biden ve čtvrtek otočil hlavu, když žertoval skupině afrických vůdců, že by při návštěvě kontinentu mohl „sníst všechno vaše jídlo“. Ciba USA

Biden byl často zesměšňován jako „chudý příbuzný“. AP

Prezident, který si dříve říkal „Joe ze střední třídy“, často vtipkuje o tom, že je chudý příbuzný navzdory své existenci, a první dáma Jill Bidenová, která si v letech 2017 a 2018 vydělala po odchodu z funkce viceprezidenta neočekávaných 15,6 milionu dolarů.

Dříve Biden Skromnější čisté jměníAčkoli jeho rodinní příslušníci vydělávali díky vztahu s ním obrovské platy, včetně jeho syna Huntera, který vydělával až 1 milion dolarů ročně v představenstvu ukrajinské plynárenské společnosti Burisma, zatímco jeho otec řídil politiku Obamovy administrativy na Ukrajině.

Několik hodin po svém vtipném prohlášení promluvil Biden na summitu znovu, tentokrát dlouze hovořil o úsilí USA pomoci chudým zemím v Africe vypořádat se s prudce rostoucími cenami potravin způsobenými letošní ruskou invazí na Ukrajinu.

Čelíme globální potravinové krizi a nikde to není tak cítit jako na africkém kontinentu. V loňském roce téměř 120 milionů lidí v Africe čelilo akutnímu nedostatku potravin a teprve v polovině roku 2022, kdy sucha a náklady na potraviny prudce vzrostly… počet vzrostl na 140 milionů lidí,“ řekl Biden.

Biden hostil některé z nejznámějších světových diktátorů, když se Spojené státy snaží čelit čínskému vlivu v Africe. AP

Biden ve středu večer v Bílém domě povečeřel s africkými vůdci. SHAWN THEW / EPA-EFE / Shutterstock

„Jen v letošním roce vyčlenily Spojené státy téměř 11 miliard dolarů na humanitární pomoc a pomoc při zajišťování potravin – pomoc při zajišťování potravin, pomoc při řešení nedostatku potravin – včetně prudkého nárůstu v oblasti Afrického rohu,“ řekl prezident dnes odpoledne, oznámil. za další 2 miliardy.

Biden dodal, že Afrika má „obrovský potenciál“ využít svou „velkou nevyužitou zemědělskou půdu“ k „krmení svých lidí a také pomoci nakrmit svět“. Řekl, že USDA pomůže v tomto úsilí pokročit.

Americký prezident pozval africké vůdce – z nichž mnozí jsou pohádkově bohatí díky okrádání svých lidí –, zatímco americká vláda se snaží čelit čínským invazím do regionu.

Malé kolony aut doprovázené policejními auty s blikajícími sirénami tento týden doprovázely muže do az jejich luxusních hotelů poblíž Bílého domu, což způsobilo dopravní zácpu v hlavním městě.

Zastoupena byla pouze Eritrea a vůdci čtyř zemí pozastavených Africkou unií kvůli nedávným převratům – Burkina Faso, Guinea, Mali a Súdán.

Prezident Rovníkové Guineje Teodoro Obiang Nguema, který tuto funkci zastával 43 let, se zúčastnil, přestože americké úřady usilovaly o zabavení 70 milionů dolarů v majetku, který údajně ukradl jeho syn, protože dvě třetiny občanů jeho země žijí v chudobě.

Summitu hlavního města se zúčastnil i kamerunský prezident Paul Biya, který je ve funkci 40 let, dále prezident Konžské republiky Denis Sassou-Nguesso, který úřad zastával 38 let, a prezident Gabonu Ali Bongo Ondimba, který pro něj slavně koupil dům v Paříži. 129 milionů dolarů v roce 2010, rok poté, co zdědil prezidentský úřad po svém otci, který vládl 42 let.