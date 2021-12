Alpské lyžování na olympijských hrách v Pekingu: jaké jsou události? Kdo jsou velká jména? Co je to Super G?

Super rychlosti, úžasné výhledy… Není divu, že vrcholem zimních olympijských her je alpské lyžování. Největší jména se vrhají dolů z hor na dvou tenkých proužcích těžce opracovaného dřeva, které se proplétají mezi branami, v závodě ke dnu.

Přesné okraje znamenají, že pouze pět bruslařů úspěšně obhájilo své olympijské tituly, což naznačuje, že v Pekingu 2022 nás čeká další výbušný a nečekaný čas.

Musíme se jen ohlédnout čtyři roky zpět za největší šokovou vlnou v historii zimních her. Všichni už balili kufry a připravovali se korunovat Annu Feith (Rakousko) šampionkou Super G, když se neznámá bruslařka Ester Ledecká (Česká republika) náhle vyřítila do čela průběžného pořadí.

alpské lyžování Hector si připisuje své první vítězství ve Světovém poháru po sedmi letech poté, co naštval Shiffrinovou před dnem

Ledeka dále vyhraje vítězstvím v obřím paralelním slalomu na svém nejslavnějším skateboardu – stane se tak první osobou v historii, která na stejných zimních hrách vyhrála zlaté medaile na jiném vybavení.

Náměstí žen bylo opět naskládáno pro Čínu. Michaela Shiffrinová (USA) je již v konverzaci GOAT, přestože je jí pouhých 26 let, a bude se snažit přidat své olympijské tituly ze Soči 2014 (slalom) a Pyeongchang 2018 (obří slalom).

Bude čelit tvrdé konkurenci Petry Vlové (Slovensko), držitelky Světového poháru FIS, která si na olympijských hrách ještě musí vyzkoušet pódium. Jinde Lara Gut Bahrami (Švýcarsko), Alice Robinson (Nový Zéland), Sophia Giugia (Itálie), Corinne Sutter (Švýcarsko) a Marta Pacino (Itálie) byly také pověřeny osvětlením sjezdovek.

V soutěžích mužů je díra v podobě Marcela Hirschera. Nyní je legendární Rakušan v důchodu, do popředí musí přijít nová jména…

„Je tu velký tlak“ – Shiffrinová o návratu na olympiádu

jaké jsou události?

Alpské lyžování je zastřešující termín pro sérii závodů. V nabídce v Pekingu:

pokles

Super G

obří slalom

meandr

součet

tým (smíšený)

pokles: Důležité je jen jedno: rychlost. No, zůstane ve svislé poloze. Jsou zde poklopy, kterými se lyžaři mohou pohybovat, ale sledují přirozený tok svahu a slouží především k tomu, aby zabránily lstivým zkratkám. Je známo, že bruslaři dosahují rychlosti 100 mph, zatímco stoupání může dosáhnout 85 % a skoky mohou sportovce vynést až do výšky 60 metrů, než znovu narazí na led. Jde o to najít tu nejlepší linii a přitom zůstat aerodynamický. Hurá.

Super G: aka super obří meandr. Vzrušující sjezdovky v kombinaci se složitostí obřího slalomu. Dobrá zpráva pro sportovce: vertikální klesání není tak prudké jako gradient. Teď ta špatná zpráva: zkoušky nejsou povoleny. Místo toho mají bruslaři 90 minut na to, aby ráno závodu vstřebali trať a pak dělali vše zpaměti. Co se může pokazit?

obří slalom: Odehrává se ve dvou turnajích ve stejný den, sečtením časů dohromady najdete našeho šampiona. Technickější než super-G, ale i tak se důrazně doporučuje pouhá rychlost.

meandr: Pravděpodobně nejtěžší ze všech. Spousta krátkých zatáček byla seskupena rychlostí jedna brána za sekundu, což vyžadovalo nejvyšší úroveň technické zdatnosti, soustředění a nervů od našich nadějí. Stejně jako obří slalom má slalom dvě různé metody se sčítáním časů pro konečné výsledky.

Vysvětlovač slalomu: Proč je to tak obtížné?

součet: To znamená, že sportovci řeší sklon a slalom – oba na jiných tratích, než jaké se používají v jednotlivých disciplínách – se dvěma časy, chybami, které dohromady dávají celkové pořadí. I když sjezd obvykle trvá dvakrát déle, jsou to slalomové úspěchy/chyby, které obvykle definují stupně vítězů.

Paralelní slalom pro smíšený tým: Kdo by neměl rád smíšenou akci? Bruslaři čelí stejným trasám, současně závodí vedle sebe. Čtyři bruslaři z každé země – dva muži a dvě ženy – se účastní série přímých bitev. Tým, který vyhraje 4-0 nebo 3-1, postupuje do dalšího kola. V případě nerozhodného výsledku 2:2 vyhrává tým s nejlepším celkovým časem.

Poznámka: Do finálového kola ve slalomu a obřím slalomu postupují pouze sportovci, kteří dokončili první trať a vyhnuli se diskvalifikaci. Sportovci mají jedno kolo ve sjezdu a super-G.

Účastníci týmu GB a vyhlídky na medaile

Všichni jsme už někdy padli do pasti Dave ‚Rocket‘ Ryding. Před Pchjongčchangem 2018 jsme o něm mluvili jako o potenciálním medailistovi ve slalomu mužů. Skončil devět.

O čtyři roky později nás znovu přiměl věřit. V lednu se postavil na stupně vítězů na Světovém poháru v Adelbodenu a v prosinci skončil pátý na Světovém poháru ve Val d’Isère.

Stále je to největší naděje Británie pro alpské lyžování, takže nám nezbývá nic jiného, ​​než znovu naskočit do Rocket hype train. Žádný britský sportovec se nemůže pyšnit olympijskou medailí v alpském lyžování, ačkoli Alan Baxter vyhrál bronzovou medaili ve slalomu v Salt Lake City 2002, aby byl zbaven testu na přítomnost zakázané látky.

„Úžasný výkon!“ – Jízda na vzácném pódiu v Adelbodenu

Jaké jsou pravidla?

Nenechte si ujít bránu! Nejrychlejší vyhrává! To je základ.

Kdo získal poslední zlaté olympijské medaile v alpském lyžování?

V Pchjongčchangu 2018 bylo uděleno 11 zlatých medailí v různých disciplínách alpského lyžování.

Tituly mezi muži získali Axel Lund Svendal (Norsko – sjezd), Matthias Mayer (Rakousko – Super G), Marcel Hirscher (Rakousko – obří slalom a komunita) a Andre Mehrer (slalom).

V ženách získaly tituly Sofia Goggia (Itálie – sjezd), Ester Ledecká (ČR – Super G), Michaela Schiffrin (USA – obří slalom), Frida Hansdotter (Švédsko – slalom slalom) a Michelle Gisin (Švýcarsko – kombinace).

Švýcarsko vyhrálo soutěž družstev.

Jaký je rozdíl mezi super g a sklonem?

Svah pro odvážlivce. Trať je více kolmá a delší (až 4,5 kilometru), zatímco Super-G – známý také jako super obří slalom – vyžaduje rychlost a technickou obratnost s více zákrutami a zatáčkami.

Super-G má v rukávu další trik: bruslaři nesmí trénovat. Místo toho mají ráno 90 minut na posouzení cyklu a jeho uložení do paměti. Výsledek? Chaos je nevyhnutelný.

—-

Sledujte každou živou akci z Pekingu 2022 přes Eurosport, aplikaci Eurosport a Objevte +

alpské lyžování „Některé z nejlepších lyžování, které jsem měl“ – Schiffrin dominuje v Courchevel 21.12.2021 v 13:55