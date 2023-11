Magická PS5 FPS Immortals of Aveum pravděpodobně někdy přijde na PS Plus

V roce plném špičkových vydání by vám bylo odpuštěno, že zapomenete na Immortals of Aveum – střílečku z pohledu první osoby založenou na magii, která byla uvedena v srpnu. Titul se setkal s celkem průměrnými recenzemi a brzy poté se začalo mluvit o špatných prodejích. Je to také škoda, protože i přes některé zjevné nedostatky se hra alespoň snažila udělat něco relativně jedinečného.

„Naše podnikání je založeno na prodeji her a neprodali jsme dostatek her,“ řekl Brett Robbins, generální ředitel Ascendant Studios, v rozhovoru pro web. Windows Central. Robbins dále říká, že vývojář chce získat Immortals of Aveum na předplacené služby, jako je PS Plus A arkádová hra. „Ještě nemáme datum.“ […] Určitě se to stane,“ přiznává.

Zdá se, že se to stalo dalším logickým krokem pro mnoho nevýkonných titulů. Za posledních pár let jsme viděli na PS Plus řadu projektů živých služeb, například vedle rozdělujících her, jako je nový Saints Row. Není pochyb o tom, že tyto hry dostávají podporu, pokud jde o zapojení, i když ne všichni předplatitelé budou mít pocit, že dostávají své peníze, když jsou tyto hry aktualizovány měsíčně.