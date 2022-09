USA přesměrovávají zmrazená afghánská aktiva poté, co Taliban odmítl dohodu

Ministerstvo financí v prohlášení uvedlo, že nový hlídací pes rozdělí 3,5 miliardy dolarů z rezerv afghánské centrální banky, aby pomohl stabilizovat kolabující ekonomiku země. Fond – který bude zčásti spravován švýcarskými vládními úředníky a afghánskými ekonomy – by mohl být podle ministerstva použit na pomoc zemi platit za důležité dovozy, jako je elektřina, a nebyl by k dispozici představitelům Talibanu.

Bidenova administrativa ve středu oznámila, že vytvoří nový fond z některých zmrazených rezerv afghánské centrální banky s cílem zmírnit narůstající humanitární krizi v zemi, aniž by obohatila Taliban, který odmítl předchozí pokusy o dosažení dohody na začátku tohoto roku.

Oznámení přichází po více než roce bojů o to, zda by Bidenova administrativa měla vrátit 7 miliard dolarů v afghánském majetku, který se stal nedostupným pro vůdci země poté, co se v srpnu 2021 dostal k moci Taliban. Ekonomové tvrdí, že zmrazení těchto prostředků vedlo k kolaps. Ekonomika Afghánistánu a jeho hladová krize, ale Bidenova administrativa a další analytici uvedli, že Talibanu nelze věřit, že bude spravovat tak velké sumy peněz. Představitelé společnosti Biden také v únoru oznámili, že polovina ze 7 miliard dolarů ve finančních prostředcích bude přidělena odděleně na žaloby vznesené oběťmi teroristických útoků z 11. září.