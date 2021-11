Praha: kruhové evropské hlavní město

Město umístilo oběhové hospodářství do centra městského plánování a ambicí zmírňování klimatu.

Tato místa pro opětovné použití byla začleněna do shromažďovacích dvorů – zatím tři z 19 městských – a modernizována tak, aby působila živě a byla dostupná všem občanům. Chlupáči mohou mimo jiné odevzdat svůj nechtěný nábytek, vybavení nebo stále funkční sportovní vybavení, které se následně nahraje na online portál a bezplatně si je mohou vyzvednout obyvatelé, nevládní organizace a charitativní organizace.

V Praze rodiny ročně spotřebují více než 950 000 tun potravin, přičemž téměř 100 000 tun domácího jídla a kuchyňského odpadu putuje do nízkohodnotných recyklačních toků, protože se spálí na energii.

Pro využití tuny potravinového odpadu jako zdroje si Praha stanovila ambiciózní cíl separovat 70 % komunálního odpadu u zdroje do roku 2035; Současné kurzy jsou 31 %. Nejprve se stalo prvním českým městem, které zavedlo systém sběru potravinového odpadu z domácností. To je v současné době ve verzi beta ve třech regionech a doufá, že bude celoměstské do roku 2026.