Starobylé šavlozubé stvoření, které žilo během „Velkého umírání“

Fosílie neobvyklého šavlozubého predátora, který žil během nejhoršího hromadného vymírání na Zemi, odhalují, jak nejistá situace byla pro zvířata během Velkého umírání.

Řetězec supervulkánů vybuchl v Eurasii před 250 miliony let na konci permského období, vytlačil skleníkové plyny a způsobil katastrofální změnu klimatu. Teplota planety se zvýšila a kyslík v oceánech a atmosféře se snížil – a asi 90 % života na Zemi zmizelo, čímž se otevřela cesta pro vznik dinosaurů a vládnutí planety až do jejich vyhynutí před 66 miliony let.

Permské masové vymírání se ale nestalo přes noc. Místo toho se rozšířila před více než milionem let, což vedlo výzkumníky k tomu, aby událost nazvali „velkým umíráním“.

Fosilní záznam funguje jako časová schránka a kosti odhalují rozmanitá zvířata, která bojovala o přežití, když se jejich prostředí kolem nich měnilo. Jedním z těch tvorů byl šavlozubý Inostrancevia, savčí předek velikosti leoparda, s kůží nosorožce nebo slona, ​​trochu připomínající plaza.

Jennifer Bothaová Fosílie Inostrancevia byly objeveny v povodí Karoo v Jižní Africe.

Vědci poprvé objevili fosilie dvou exemplářů v letech 2010 a 2011 v povodí Karoo v Jižní Africe. Po letech přípravy fosílií – jejich čištění, skládání dohromady jako puzzle a spojování dohromady pomocí snímků a vrtáků – byli vědci konečně schopni tvora podrobně studovat.

Velké fosilie, včetně lebek, žeber, obratlů a kostí nohou, tým překvapily, protože vypadaly, jako by patřily Inostrancevii, jednomu z prvních zubatých predátorů na planetě, jehož fosilie byly nalezeny pouze v Rusku. Zjištění výzkumníka byla zveřejněna v pondělí v časopise Současná biologie.

Všichni velcí predátoři vyhynuli v pozdním permu v jižní Africe před masovým vymíráním na konci permu. „Dozvěděli jsme se, že toto volné místo ve výklenku obsadila na krátkou dobu Inostrancevia,“ uvedla v prohlášení spoluautorka studie Pia Vigliettiová, vědecká pracovnice z Field Museum v Chicagu. „Samotné fosílie byly zcela nečekané.“

Posledních 100 let si vědci mysleli, že inturasifia žila pouze na severní polokouli a jiná skupina predátorských savců žila na jižní polokouli. Inostrancevia prožila období masivních převratů, dokázala migrovat 7 000 mil přes superkontinent Pangea a stala se predátorem v jiném prostředí, než nakonec vyhynula.

„Když se věci začaly kazit, v raných fázích toho, co by se stalo nejhorším masovým vymíráním v historii Země, jižní skupina vymřela. Severní druh, Inosrancevia, se zjevně přesunul, aby zaplnil tuto mezeru.“ Jak se říká, příroda se hnusí vakuum – pokud je v ekosystému otevřený prostor a zdroje na jeho podporu, život si najde cestu. Bohužel pro Inostrancevii se to brzy tak zhoršilo, že oni (a většina ostatních organismů) také vyhynuli.“

Studium pánve Karoo pomáhá vědcům dát dohromady, co se stalo během masového vymírání v Permu.

Pia Viglietti Fosilie Inosrancevia byly nalezeny na farmě zvané Nooitgedacht v povodí Karoo v Jižní Africe.

„Povodí Karoo drží nejlepší rekord života na Zemi před a po masovém vymírání,“ řekl Kammerer. „Nikde jinde nebylo tolik fosilií z příslušného časového období (shromážděny desítky tisíc lebek a koster) nebo tak rozsáhlé souvislé odkrytí hornin přes hranici zániku.“

Zatímco pánev představuje pouze to, co se v té době dělo v části světa, fosilie odhalují, jak prostředí Inostrancevie předznamenalo to, co mělo přijít, protože zásadní role v ekosystémech se posunuly v důsledku mizení druhů. Bylo to složitější, než když asteroid vyhubil dinosaury a dal vzniknout savcům.

Kammerer řekl, že fosilní záznamy ukazují, že asi před 251,9 miliony let, dělicí čára mezi obdobím permu a triasu, se čtyři různé živočišné skupiny vystřídaly jako hlavní predátoři, vyhynuli a poté je nahradili. To je vysoká míra obratu za dva miliony let ve srovnání s tím, jak dnes fungují skupiny zvířat.

„V současnosti jsou například předními predátory ve většině suchozemských prostředí masožraví savci (jako jsou kočky, psi a medvědi), a to byl případ zhruba před 25 miliony let,“ řekl. „To, co vidíme na permském vymírání, je obsazení rolí vrcholových predátorů – pozice na vrcholu potravního řetězce – která se velmi rychle mění, v průběhu dvou milionů let nebo méně. To hovoří o biosféře, která je zásadně nestabilní.“

Kammerer řekl, že přední predátoři jsou jedny z nejzranitelnějších skupin, pokud jde o hrozbu vyhynutí, protože se pomaleji množí a rostou a vyžadují velké oblasti k toulání a lovu, jako jsou vlci v Evropě a tygři v Asii.

Fosílie z Ruska a Jižní Afriky vyprávějí část příběhu Inostrancevia, ale vědci chtějí vědět, co se stalo během této obrovské migrace mezi těmito dvěma regiony. Další slibné fosilní lokality v severní Africe by mohly zaplnit tyto mezery ve znalostech a odhalit více informací o tom, jak zvířata žila.

„Protomavci jsou zvláštní skupina organismů, ne tak docela plazi, ale ještě ne savci, a může být těžké si představit, jak vlastně fungovali, a proto jsou dobré fosilie a jejich podrobné studium tak důležité,“ řekl Kammerer.

Vědci uvedli, že studium toho, co se stalo během největší ztráty biodiverzity Země za miliony let, by mohlo sloužit jako zrcadlo toho, co se nyní celosvětově děje kvůli klimatické krizi.

„Vždy je dobré lépe porozumět tomu, jak události hromadného vymírání ovlivnily ekosystémy, zejména proto, že perm je v podstatě paralelní s tím, čím nyní procházíme,“ řekl Viglietti.

„Ve skutečnosti nemáme žádné nedávné analogy toho, co můžeme očekávat od dnešního masového vymírání, a událost masového vymírání Permo-Triass je jedním z nejlepších příkladů toho, co můžeme mít s klimatickou krizí a vymíráním,“ řekla. . .