Palestinci, Liga arabských států, odsuzují českou kancelář v Jeruzalémě

Zachycení obchodníka jako fenoménu Wall Street Bates nachází rezonanci v Japonsku

(Bloomberg) – Retailový investor kupuje akcie v malém podniku, prosazuje svou pozici na sociálních médiích a inspiruje dav, aby učinil totéž. Cena akcií jde na Měsíc – Než se vrátí na Zemi Je to velmi známý příběh pro každého, kdo sleduje trh v roce 2021, ale nebyl to GameStop Corp. Nejste ani v Americe. A stalo se to v roce 2018, bylo to v japonském městě Osaka, kde denní obchodník známý jako Tonpin sázel na malého výrobce přesných forem a pánví s názvem Nichidai Corp. A vysílal pravdu na Twitteru, kde to udělal. Více než 55 000 sledujících. Akcie vzrostly v prvních třech měsících roku 2018 více než šestinásobně, než ztratily většinu zisků, a osobou, která získala titul, byl Toru Yamada, bývalý finanční manažer, který byl právě zatčen a další muž na základě obvinění z manipulace trhu, podle Japonci. Mediální zprávy. Nebyl zatčen za to, že hovořil o akciích na Twitteru, ale kvůli podezření, že se snaží udržet cenu akcií na nízké úrovni – ačkoli by byla odstraněna omezení obchodování s marží, což by v případě, že by k tomu došlo, způsobilo prudký vzestup akcií k novým maximům. regulační orgány zkoumají obchodní vzorce. Neobvyklé a často o několik let později dospějí k závěrům. Příznivce a pozorovatele může nedávné shromáždění memů v USA zaujmout, například uživatelé fóra Reddit WallStreetBets. Yamada musí být ještě obviněn a není jasné, zda ji bude držet. A přestože nikdo nenaznačuje, že by američtí obchodníci používali taktiku podobnou té, o které tvrdili, že ji používají, případ ilustruje rizika, která mohou být spojena se stát se významným investorem do sociálních médií. Ve veřejném světle můžete být také v nitkovém křídle regulačních orgánů. „Každý bude velmi nervózní,“ řekl Takezo Agari, investor známý jako Takezo na Twitteru, který má téměř 100 000 sledujících. Řekl: „Lidé nevědí, co je správné a co špatné.“ „Lidé neznají pravidla.“ Hovory a přímé zprávy z Twitteru pro Yamadu nejsou zodpovězeny. Státní zastupitelství v Ósace to odmítlo komentovat. Komise pro cenné papíry, hlídací pes pro japonský trh, nebyla okamžitě k dispozici k vyjádření. Prokurátoři podle místních sdělovacích prostředků nevyjasnili, zda se muži přiznali nebo popřeli obvinění, a z organizačního spisu vyplývá, že Yamada poprvé koupila akcie Nichidai 8. prosince 2017 a postupně zvýšila svůj podíl. V době, kdy o tom poprvé tweetoval, 1. února následujícího roku, se akcie téměř ztrojnásobily, a v březnu Yamada a další muž zadali spoustu prodejních objednávek pod tržní cenu těsně před uzavřením, podle médií . Zprávy. Zprávy uváděly, že jejich záměrem bylo udržet cenu akcií pod určitou úrovní, aby bylo zajištěno, že budou zrušena omezení uvalená na nové obchody s marží akcií. Akcie byly osvobozeny od opatření, což je nárůst o 18% 12. března, kdy došlo k dalšímu obchodování. V tweetu 10. března se zdálo, že Yamada diskutuje o procesu a ukazuje screenshoty obchodů Nichidai těsně před uzamčením, i když není jasné, zda to byly jeho obchody. Kromě svého zatčení čelil Yamada v průběhu let četným střetům na Twitteru. o jeho diskusích o jeho investicích. “Úřady musí zavést některá nařízení,” řekl Soichiro Iwamoto, dlouholetý obchodník, jehož společnost poskytuje nové rady. Investoři v rozhovoru uvedli, že hovořili o praxi mluvit o akciích na sociálních médiích. „Investoři zde nemají dostatečné finanční znalosti.“ Jiní se ptali, co přesně Yamada udělala. “Je úžasné, že prodej za účelem uvolnění omezení marže je považován za manipulaci s trhem,” uvedla Akira Katayama, dobře sledovaná denní obchodnice známá jako Gojatsu, která po svém zatčení napsala: Japonští drobní investoři bránili tisíce akcií v oběhu v podobě Slabé v zemi na internetu po více než deset let začaly na populárních billboardech od poloviny do konce 21. století, než se přesunuly na Twitter, dominantní platformu v posledních letech, známou zejména jako „kobylky“ pro přilákání roje. denních obchodníků. Yamada se stal posledním z pánů, který v červnu mlčel, když řekl, že si dal pauzu od Twitteru poté, co byl jeho účet krátce uzavřen. Okansanman, anonymní účet s více než 175 000 sledujících, který je nejlépe známý díky rychlému doručení. Začátkem roku 2019 byla zpráva temná a už se nikdy neobjevila. Tajemný uživatel Twitteru mapuje roj japonských obchodníků, kterým Yamada pracoval ve dvou fondech spojených s čínskou vládou, než se v roce 2013 stal jednodenním obchodníkem v Japonsku, řekl loni agentuře Bloomberg News. Ještě před svým zatčením rozdělil názor na Twitter, přičemž oddaní následovníci napodobovali jeho obchody a ostatní ho obviňovali z manipulace, přičemž svůj vliv využil k čerpání akcií, než se jich zbavil. „Když hodně Japonců prohraje, chtějí to obvinit.“ Řekl loni, ignoroval své kritiky. Následovníci možná budou muset počkat, až se dozví o osudu Yamady. Podle japonského práva může být držen až 23 dní než budou účtovány poplatky. Mezitím se mnoho jejích protějšků v zemi, kteří chtějí diskutovat o akciích, přesouvá z Twitteru na jiná místa, včetně aplikací pro šifrované zasílání zpráv, jako je Line a později. Platformy jako Clubhouse podle investora Agari. Řekl, že to dělá to Regulátory je obtížně monitorují. Přečtěte si více: Šílenství je ztraceno. GameStop je v překladu pro dnešní obchodníky v Japonsku. Pokud je japonská zkušenost čímkoli projít, může jakékoli regulační opatření trvat dlouho, pokud k němu někdy dojde. Agari řekl: „Děje se to již více než deset let, protože lidé používali Billboardy,“ odkazujíc na retailové investory, kteří mluví o akcích online. „Amerika začíná vypadat jako Japonsko.“ (Aktualizace obsahují další podrobnosti) Další články jako tento, navštivte nás na Bloomberg.com.