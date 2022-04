Mistr světa Chappell Jack Massey se připravuje na obhajobu titulu proti nebezpečnému Čechovi Vaklavu Bejzerovi

Jack Massey – Připraven obhajovat svůj první titul.

„Je to dobrý, odhodlaný soupeř. Je to nebezpečný bojovník.

„Těším se na to. Vrátím se do Boltonu, kde jsme získali pás IBO. Vstupenky jsou dobré, měla by to být dobrá noc,“ řekl.