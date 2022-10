Online poradenství a koučink pro cizince

Online individuální / párové poradenství a koučování

Bojujete s láskou, vztahy, kariérou nebo životním směrem? Podpořím vás, abyste pochopili a vyvážili své emoce a usnadnili pozitivní změnu.

Specializuji se na klienty-expaty: Během svého dlouhodobého pobytu v Anglii a Německu jsem mohl zažít různá studijní, pracovní a životní prostředí, takže pro mě není těžké pochopit situaci expatů a cizinců, když je potkám jako klienty. A já jsem Slovák, který žije v Čechách asi 30 let, takže vím, jaké to je být obklopen jinou kulturou.

Volný start 15 min. Konzultace:: Zavolejte mi na +420724772166 nebo mi napište na e-mail [email protected] pro 15minutovou bezplatnou konzultaci.

Video online sezení

Terapeutické poradenství pro jednotlivce i páry

Chcete-li zlepšit své vztahy, pomozte vám najít sebevědomí, emoční rovnováhu a životní směr

Obchodní a životní koučink

Pomáhá vám změnit způsob, jakým chcete, a pohybovat se směrem, kterým chcete jít

Můj přístup k poradenství

Opravdový vztah s klientem, empatie a přijetí k podpoře pozitivní změny

byly použity metody

Všímavost, zaměření na fyzické vjemy, odkrývání nevědomí, práce s předměty nebo vizualizacemi…vytvořte svého nejlepšího rodiče, který vám může dát to, co vám vždy chybělo…

Jako klíč k úspěšné terapii vidím otevřený a přirozený vztah mezi klientem a terapeutem. Poskytuji podpůrné prostředí založené na empatii a přijetí, takže se budete cítit pohodlně sdílet a zkoumat své pocity, myšlenky a zkušenosti. Mohu vám pomoci porozumět sobě a vzorcům, které následujete, a nabídnout podporu pro usnadnění pozitivní změny. Mým hlavním zájmem je vaše blaho a důvěrnost. Definujete cíle a rozhodnete se přijmout konkrétní postup.

V západní kultuře jsme vybízeni k tomu, abychom se soustředili na své myšlení a často ignorovali nebo potlačovali to, co se děje v našem těle. Bez ohledu na to, jak moc chcete být ve své hlavě, ukážu vám, jak se spojit se svým tělem a vyjádřit a přijmout to, co cítíte. Pro mnoho klientů je to skvělý způsob, jak najít klid a stabilitu.