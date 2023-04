Jak sledovat vzácné zatmění Slunce procházející přes vzdálenou Austrálii, Indonésii

JAKARTA, Indonésie (AP) – Asi 20 000 lovců zatmění sledovalo pod jasnou oblohou, jak vzácné zatmění Slunce uvrhlo část australského severozápadního pobřeží do krátké čtvrteční polední tmy s doprovodným poklesem teploty.

Odlehlé turistické městečko Exmouth s méně než 3 000 obyvateli bylo propagováno jako jedno z oblíbených míst Austrálie pro pozorování zatmění, které také překročilo odlehlé části Indonésie a Východního Timoru.

Mezinárodní dav se shromažďoval celé dny, utábořil se ve stanech a přívěsech na červené, prašné pláni na okraji města s kamerami a dalším sledovacím zařízením namířeným k nebi.

Astronom z NASA Henry Thrupp byl mezi těmi v Exmouthu, kteří ve tmě hlasitě jásali.

„Není to neuvěřitelné? To je tak skvělé. Bylo to úžasné. Bylo to tak ostré a bylo to tak jasné. Můžete tam vidět korónu kolem Slunce,“ řekl obyvatel Washingtonu viditelně nadšený.

„Je to jen minuta, ale opravdu mi to připadalo jako dlouhá doba. Není nic, co byste mohli vidět, jako to. Bylo to prostě úžasné. Úžasné. A pak můžete vidět Jupiter a Merkur a být schopni je vidět ve stejnou dobu během ten den – dokonce i vidět Merkur je vzácnost.“ „Bylo to úžasné,“ dodal Thrupp.

Julie Cobsonová, která ujela na kole více než 1000 km (600 mil) z pobřežního města Fremantle na australském západním pobřeží na sever do Exmouthu, uvedla, že tento jev ji brněl na kůži.

„Cítím se tak emocionálně, jako bych brečel. Barva se změnila a viděl jsem korónu a záblesky slunce…“ řekl Cobson.

„Bylo to velmi silné a teplota hodně klesla,“ dodala s odkazem na náhlý pokles teploty o 5 stupňů Celsia (9 stupňů Fahrenheita), když oblast zahalil měsíční stín.

V indonéském hlavním městě se stovky lidí přišly podívat do jakartského planetária na částečné zatmění, které bylo zakryto mraky.

Azka Al-Zahraa, 21, se přišla se svou sestrou a přáteli podívat zblízka pomocí dalekohledů spolu se stovkami dalších návštěvníků.

„Stále jsem ráda, že přijedu, i když je zataženo. Jsme rádi, že vidíme, jak nadšení lidé sem chodí sledovat zatmění, protože se to stává tak zřídka,“ řekla Zahraa.

Výzva k modlitbě zazněla z městských mešit, když fáze zatmění začala, když muslimové zpívali modlitbu za zatmění jako připomínku Boží velikosti.

a Hybridní zatmění Slunce Byl vysledován z Indického oceánu do Tichého oceánu a byl většinou nad vodou. Několik šťastlivců na své cestě buď vidělo temnotu úplného zatmění, nebo „ohnivý prsten“, když slunce vykouklo zpoza nového měsíce.

Takové nebeské události se dějí přibližně jednou za deset let: naposledy v roce 2013 a další desetiletí až do roku 2031. Stávají se, když je Země ve své „sladké skvrně“, takže Měsíc a Slunce jsou ve vesmíru přibližně stejně velké, řekl solární expert NASA Michael Kirk..

V některých bodech je Měsíc o něco blíž a blokuje Slunce v úplném zatmění. Ale když je Měsíc o něco dále, propouští část slunečního světla prstencovým zatměním.

„Je to šílený fenomén,“ řekl Kirk. „Ve skutečnosti sleduješ, jak se měsíc na obloze zvětšuje.“

Bude snadné zachytit mnoho nadcházejících zatmění Slunce. že prstencové zatmění v polovině října a úplné zatmění příští rok v dubnu Oba projdou miliony lidí v Americe.

Burakoff hlásil z New Yorku. K této zprávě přispěl reportér AP Rod McGuirk v australské Canbeře.

