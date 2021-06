Random: Super Mario Sunshine Flood se objeví v novém Mario Golf

Nintendo Live

FLUDD nemusí být jméno domácnosti, ale pokud jste dlouholetým fanouškem Mario, pravděpodobně jste o tomto elegantním zařízení už někdy slyšeli.

Poprvé se objevil ve verzi GameCube z roku 2002 Super Mario Sunshine Je to neuvěřitelně důležitý nástroj pro Maria během jeho dobrodružství – trochu jako Poltergust 3000 v 3000 Luigiho palác série. Možná jste pracovali s FLUDD, když Nintendo přivedlo Sunshine na Sun Super Mario 3D All Stars Kolekce výročí v loňském roce.

Abychom se dostali do tohoto bodu, zdá se, že je FLUDD zpět, ale ne tak, jak každý očekával. V nejnovější hře Nintendo Mario Golf: Super Rush Vytváří nápis jako rohový sloupek a fanoušci Mario si samozřejmě všimli online:

Jak můžete vidět výše, lidé si vytvořili naději na pokračování nějakého druhu dobrodružství 3D Mario na GameCube. I když je pravděpodobně nejlepší považovat to za nic víc než úžasné velikonoční vajíčko, kdo ví, co by mohlo být na obzoru.

Už jste viděli FLUDD v Mario Golf: Super Rush? Myslíte si, že je to známka budoucích věcí? Jak najdete novou golfovou hru Mario? Níže nechte své vlastní myšlenky.