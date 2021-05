Czech Extralica 6. týden: Ostrava, Huluboka a Orlí série Stabilizační pozice – Česká republika, zprávy

Šesté kolo akce v České republice poskytlo jasnější informace o tom, které kluby by mohly jít do play-off, ačkoli celkové pořadí je stále zámečnickým. Pouze jeden klub dokázal o víkendu vyhrát tři zápasy, ale vyhrál několik důležitých sérií, včetně ostravské série v Brně proti hrochům. Jihovýchodní město Tracy to využilo a zničilo svou silnou stranu Debe, což způsobilo velké otřesy na místech 4 až 6.

Arrows Ostrava vs. Hroci Brno (9-4, 10-3, 11-12)

Aros vzal dvě třetiny týmu z Hrosi, aby stabilizoval svou pozici na pozicích Extralica. Oba kluby se v současné době ubírají různými směry. Po 4. týdnu se Hrosey umístil na špici ligy – s Eagles Brock – s bilancí 8: 4, zatímco Ostrava měla s Tracy Brno šest vítězství a tři porážky. The Arrows se nyní ocitly s užším náskokem než Sokol Huluboka, zatímco Hrossey je na pátém místě, o jednu hru před Tropic Nuclears.

Petr Čech A Tyler Smith Oba pálkaři vedli o víkendu 14 z 30 běhů klubu. Čech udělal těžký výtah a odjel 10 pokusů v pokusu 6 za 14 na talíři. Zasáhl dva obydlí a celkovou sezónu získal pět. Smith získal pět vítězství, včetně homer ve hře One a trojnásobek v neúspěšném pokusu v neděli.

Na palubě nejlepší výkon ve hře One poskytl Arrows Starter Ontrage Satoria, Zasáhněte 10 těst v kompletní hře a získejte své čtvrté vítězství v řadě.

Sokol Huluboka v. Kotlerka Brock (9-1, 3-2, 6-8)

Vzhledem k tomu, že minulý víkend bylo znovu vystaveno silné hřiště klubu, nováčci z Huluboky nadále přitahují návrat na Extraliku. Klub je nyní na druhém místě s rekordem 12-5, což potvrzuje jeho místo v TOP6.

Huluboka Ace John Novak Kotlerka uklidnil přestupek v Game One, nedovolil běhy v sedmi směnách (3h, 11k). Toto je pátá nová hra Novak s dvoucifernými stávkami. Martin Music A Vasil Jupinin Pronásledovali velké netopýry, každý vzal tři běhy domů a vedl Huluboka k vítězství.

Hra Džbánový souboj pro dva šel cestou Huluboka William Parsons A Jimmy Boys Ovládání Kotlarky dvěma běhy v šesti vítězstvích, jednou z těchto vítězství byla a Scott Mulhorn Domácí běh dal Kotlerce po dvou směnách náskok 1: 0. Huluboka odpověděl dvěma běhy ve třetím a čtvrtém a vyhrál 3-2.

Tato hra měla více akce na tři nabídky, přičemž oba kluby se připojily k 21 výherám a 11 procházkám. Po sedmi směnách se zdálo, že je Huluboka na zatáčce, ale Kotlerka přidal dva běhy v osmém a v devátém podnikl další běh nadobro. Vítězství bylo významné, protože skončil osmý mezi Kotlerkou a Fleskem Jablonkem.

Eagles Brock v. Tempo Brock (10-9, 6-7, 4-3)

Eagles určitě existovaly jako nejbližší série víkendu a v Brock Derby se objevilo několik her. O hře dva a tři se rozhodlo v závěrečném rámci a Tempoův devátý směnový návrat ve hře jedna selhal poté, co klub skóroval dvakrát, ale nedokázal přivést remízový běh domů.

Přesto, že má dva z nejlepších džbánů v lize v Game One, první dvě hry série byly ovládány zločinem Tomáš Duffek (Orli) a Joey Walkman (Tempo) Ovládání gumy. Dva otvírači bojovali s tím, že Duffek povolil sedm běhů v sedmi směnách a pět běhů skóroval Walkman ve svých pěti směnách. Přes své boje vyhrál Duffek (4: 0) s velkou pálkou outfieldera. Matthew Home, Který šel 3: 5 se dvěma Homery a šesti RBI, poskytl potřebnou podporu běhu.

Hra dva byla horská dráha a na začátku tempa se to zdá být snadným hitem. Eagles vedli 6-0 v sedmi hrách se čtyřmi běhy v směnách a přidali další pár běhů v osmém, aby vyrovnali skóre na šest. 17 letý Michael Jelenka, Kdo byl přiveden do hry v osmé základně, vedl od devátého pro tempo, přerušil skok na houpačce a domácí běh nakonec vyhrál tempo. Pro druhou hru v řadě představila Jelenga důležitý pinch hit-home.

Hra třetí byla stejně dramatická, když hostitel Eagles skóroval dvakrát na devátém místě a požadoval vítězství a sérii. Ačkoli nakonec nebyl faktorem, Carson Goldsmith„The Eagles, kteří rozdělili hru na dvě části, požadovali W, když nashromáždili letošní maximum 15 běhů v sedmi směnách.

Tracy Brno v. Tropic Nuclears (4-2, 9-5, 3-2)

Jeden z nejzajímavějších zápasů o víkendu zahrnoval dva kluby uprostřed tabulky, které bojovaly o umístění v play off, a byl to obranný šampion, který vzal veškerou kořist, zvýšil atomy na 10-5 a udělal tropický skok na tribunách . Tropický útok s vysokým skóre s Tracy Ace byl ověřován celý víkend (jádra zasáhla pouze jeden dům ve třech hrách). Dělám Chroust V páteční noci hraje lépe v úvodní hře. Dovolil devět vítězství a jeden běh v devíti směnách v sedmi směnách, aby snížil svou éru na 1,32.

Hra Two zaznamenala o něco větší přestupek, když Tracy provedla 11 běhů na výsledkové tabuli pomocí svých 11 výher a osmi volných přihrávek a přinesla hru Hra tři. Pod 2-1 jde sedmá domácí polovina, Michael Varga A Ernest Dubovy Ti dva vyhráli dvouhru RBI, což hostitelům zajistilo vedení 3: 2 pro jejich třetí vítězství o víkendu.

Olympia Blanco v. Flesk Jablonek (5-12, 3-5)

Když Extralica podepsala v roce 2022 pouhých osm týmů, oba týmy v lize se minulý víkend setkaly s jasným cílem a pouze Jablonek dokázal využít situace a posunul dvě hry směrem k obraně. Třetí hra byla v neděli zastavena, Jablonek (4-12) vyrovnal zápas za Kotlerka Praha (6-12).

Hra skončila, když ve čtvrté směně Jablonek zaznamenal šest běhů na výsledkové tabuli 3: 3. Koneckonců, klub nashromáždil 19 vítězství a pomohlo šest chyb Blanco. Hra dva byla velmi blízká záležitost, kdy Jablonek znovu prolomil překážky 3: 3, tentokrát v osmé směně, když se ujal vedení. To přidalo pojistný tok na deváté místo pro konečný výsledek 5-3.

Grafika s laskavým svolením České asociace baseballu.