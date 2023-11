Česko-slovenské vztahy, které byly časem narušeny, musí mít konkrétní obsah

Praha/Bratislava 24. listopadu (zpravodaj TASR) – Česko-slovenské vztahy do jisté míry poškodil zub času, řekl v pátek v Praze slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s tím, že nikoliv. První zahraniční cestu do Česka podnikl ze zdvořilosti, dozvěděla se TASR od jejího zpravodaje v Praze.

Po jednání s českým protějškem Petrem Fialou Fico také řekl, že Česko a Slovensko prošly od rozpadu spolustátu krizovými obdobími, včetně finanční a epidemiologické krize, a není prostor pro bilancování vztahů. Nebo nové projekty. Vzájemným vztahům je proto podle Vico potřeba dát konkrétní obsah.

Fico své setkání s Fialou označil za „velmi zajímavé“. A dodal: „Naše pozice jsou prakticky stejné, s výjimkou dodávek zbraní na Ukrajinu.“ Fico zdůraznil, že vojenská pomoc Ukrajině, jak se vyjádřil, je zbytečná, na což Fiala reagoval tím, že je naopak přesvědčen o její správnosti.

To, že se v něčem neshodnou, ale neznamená, že nemohou spolupracovat na věcech, kde je to nutné, řekl Fiala. Vysvětlil: „Nejsme tu, abychom prohlubovali problémy… Lidé chtějí, aby politici překonali rozdíly.“

Fico ocenil, že český premiér chce uspořádat summit premiérů (Visegrádská čtyřka – Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Polsko), jakmile bude sestavena nová polská vláda. Zdůraznil také, že Česká republika chce pokračovat v tradici společných jednání vlády. Dodal: „Česko-slovenským vztahům musíme dát konkrétní obsah. Nemůžeme zůstat optimističtí s nostalgií nebo mluvit o tom, jak krásné věci byly v minulosti.“

Fiala oznámil, že příští společné zasedání české a slovenské vlády se bude konat příští rok na jaře v České republice. Vico pozval Fialu na návštěvu Slovenska.

Svou první zahraniční návštěvu zahájil Fico v Praze v Senátu, kde se setkal s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Poté se setkal s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Bekařovou Adamovou a prezidentem Petrem Pavlem. Podle českých médií má v plánu i setkání s opozičním politikem a expremiérem Andrejem Babišem a bývalým prezidentem Milošem Zemanem.

Slovenského premiéra doprovází na návštěvě Prahy ministr zahraničí Juraj Planár, ministryně hospodářství Denisa Saková a ministr dopravy Jozef Raz.