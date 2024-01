Poslanec Ocasio-Cortez říká, že Američané by neměli ‚vylučovat někoho z našeho veřejného diskurzu‘ za obvinění Izraele z genocidy

Reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., v neděli řekla, že Američané by neměli „vylučovat nikoho z našeho veřejného diskursu“ za obvinění Izraele ze spáchání genocidy ve válce proti Hamásu.

Během rozhovoru pro „Meet the Press“ Ocasio-Cortez řekl, že „velký počet Američanů“ má pocit, že termín „genocida“ se vztahuje na izraelské akce na Blízkém východě.

„Ať už jste jednotlivec, který věří, že jde o genocidu – což mimochodem v našich průzkumech veřejného mínění vidíme velké množství Američanů, kteří se tímto slovem zabývají konkrétně.“ „Takže si nemyslím, že je to něco, co by mělo být zcela vyloučeno z našeho veřejného diskurzu, abychom to použili,“ řekla.

Newyorský demokrat dodal, že vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua „ztratila podporu veřejnosti“.

Ocasio-Cortez byl také požádán, aby odpověděl kolegům, kteří obviňují prezidenta Joea Bidena z podpory genocidy, včetně kolegy progresivního poslance Rashidy Tlaib, D-Mich.

„Souhlasíte se slovem „genocida“, ve kterém prezident říká, že podporuje genocidu, nebo to jde ještě dál?“ zeptala se moderátorka Kristin Welker.

„Myslím, že to, co nyní vidíme po celé zemi, je, že mladí lidé jsou zděšeni násilnými činy a náhodnými ztrátami na životech,“ řekla.

Doporučeno

Ocasio-Cortez také poznamenal, že Mezinárodní soudní dvůr nařídil Izraeli, aby přijal veškerá opatření v rámci své pravomoci, aby zabránil genocidě Palestinců v Gaze.

„Skutečnost, že řekli, že je odpovědností tomu zabránit, a skutečnost, že toto slovo dokonce existuje v našem diskurzu, myslím ukazuje na masovou brutalitu, které lidé v Gaze čelí,“ řekla.

Ocasio-Cortez a další progresivisté čelili odporu za to, že srovnávali izraelské zacházení s Palestinci s apartheidem v Jižní Africe a zároveň vyjadřovali svou podporu Palestincům. Členové pokrokové „skupiny“ poslanců parlamentu byli obviněni z přílišné shovívavosti k palestinským aktivistům.

Ocasio-Cortez, oddaný zastánce příměří ve válce mezi Izraelem a Hamasem, odsoudil militantní skupinu slovy: „Odsuzuji útok Hamasu co nejdůrazněji“ v říjnu poté, co vypukly střety v propalestinském táboře. Shromáždění pořádali a propagovali někteří jeho spojenci.