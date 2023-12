Práce českého digitálního ilustrátora je k vidění ve Star Wars a Disney

Viděl jsem vaše grafy a jsou velmi zajímavé, ale lidem jako jsem já, kteří toho o digitálních grafech moc nevědí, můžete vysvětlit, jak to funguje, aby si mohli představit, co vlastně děláte? Jaké vybavení, materiály nebo software používáte k vytváření grafů?

Tomáš Duček|Foto: Archiv Tomáše Duchka

„Používám počítač s 2D editorem, což je pro mě Photoshop, ale můžete použít i jiný software. Používám i grafický tablet, což je podložka s perem, která snímá pohyby a tlak mých rukou. Simuluje tradiční média. Je to podložka s propiskou, která snímá moje pohyby rukou a tlaky.“

„Grafické editory jako Photoshop umožňují některé zkratky, ale záleží na tom, jak ilustrátor používá software a hardware.“

Znamená to, že když trasujete na tomto tabletu, zobrazí se přímo na obrazovce?

„Ano, můj tablet leží na stole a já se dívám na obrazovku před sebou. Existují ale i tablety, které mají aktivní obrazovku, což znamená, že můžete kreslit přímo na obrazovku tabletu.“

Jak jste se dostal k digitální ilustraci? Udělali jste nejprve tradiční graf?

paní květina|Foto: Archiv Tomáše Duchka

„Řekl bych, že ano, tradiční ilustraci jsem začal dělat v mladém věku jako koníček. Nějak to přerostlo v prozkoumávání 3D a 2D editorů a dostal jsem se k Photoshopu. Chtěl jsem změnit barvu očí svých přátel. To, pak jsem pomalu začal toto médium více zkoumat a více kreslit.

„Potom na vysoké škole, když jsem studoval průmyslový design, jsem měl tento koníček stále a uvědomil jsem si, že je to vlastně lepší způsob, jak si vydělat na živobytí, než dělat to, co jsem studoval, což mě v té době nezajímalo. „

Takže jsi dokončil studium, nebo přecházíš na ilustraci?

„Vystudoval jsem, poté vytvořil portfolio konceptuálního umění, kde jsem primárně využíval digitální skici, a nastoupil do Warhorse Studio v Praze, kde začala moje kariéra.“

Jak dlouho ti trvá každý obraz? Vypadají neuvěřitelně složitě.

„Obvykle asi čtyři dny, ale to záleží. Pro mou osobní práci neexistuje žádný strop – můžu strávit tolik času, kolik chci. Takže někdy strávím více než čtyři dny, protože někdy chci prozkoumat něco nového, protože čas a energie vložená do obrazu je opravdu vidět. Cítím. Takže se v tomto ohledu neomezuji.“

Jaký je váš postup při vytváření infografiky pro podnikatelský plán?

„Většinou stručné prezentace obsahují spoustu informací, se kterými musím pracovat. Některé briefy jsou velmi volné, některé velmi konkrétní.

Poslední dobrodružství|Foto: Archiv Tomáše Duchka

„Obvykle prvním krokem jsou skici. Někdy klient potřebuje tři skici, někdy stačí jedna. Poté, co klient odsouhlasí nebo provede nějaké změny na skice, přejdu na barevnou skicu a po jejím schválení přejdu na detail.

„Můj postup při práci pro klienty je obvykle vytvoření designu z čar, pak vytvoření objektu, kde vidíte, kde je světlo a kde jsou stíny, což dává spoustu informací o tom, jak objekt ve skutečnosti vypadá. Odrážející světlo a zakrývání stíny a tyto různé světelné vlastnosti přidávám do obrazů a přidávám je do obrazu. Snažím se, aby to bylo realističtější.“

Zaznamenal jste mezinárodní úspěch na ilustracích pro některá z nejslavnějších jmen, jako je Magic the Gathering, Star Wars a Disney. Jak jste se ocitl v zahraničí? Řekl jsi, že tvoje první práce byla ve Warhorse Studios, jak si tě všimli jinde?

Zloděj|Foto: Archiv Tomáše Duchka

„Začal jsem tuto sérii postav inspirovaných World of Warcraft a byl tam trpasličí paladin, kterého si, myslím, všiml Games Workshop (britský výrobce miniaturních válečných her), protože se také pokoušeli udělat nějaké trpaslíky a chtěli mě. abych jim s tím pomohl.“

„Takže to byl můj první velký klient a začal jsem uvažovat o tom, že bych se stal ilustrátorem na volné noze. Tak jsem pomalu přešel z Warhorse Studio k volné noze.“

Pro tyto klienty zvučných jmen nabízíte projekty, nebo přicházejí oni za vámi?

„Kontaktují mě na základě mého portfolia.“

Co přesně jste udělali pro Magic the Gathering a Star Wars – můžete o těchto projektech mluvit trochu více?

„V Magic the Gathering jsem vytvořil ilustrace karet a několik konceptů pro různé světy. Dělám velké ilustrace pro Star Wars, většinou bojové scény.“

Dělali jste také něco pro Disney s Mickey Mousem?

„Ano, udělal jsem obrázkovou knihu s Mickey Mousem jako parodii na Robina Hooda.“

Je to těžké? Mickey Mouse byl nakreslen tolikrát, že si myslím, že by to mělo být stejné jako předtím. Nebo to usnadňuje?

sněžný muž|Foto: Archiv Tomáše Duchka

„Jo, naprosto. Disney je velmi přísný na vzhled, takže posílají velkého průvodce, jak dělat tvary a jak pracovat s mechanikou a kostýmy a tak. Takže jsem od nich dostal vše, co jsem potřeboval, a nebylo to příliš náročné… Samozřejmě je to jiný styl, ale je opravdu podobný tomu, co dělám já, ale je trochu zjednodušený, pokud jde o vzory.“

Který z projektů, na kterých jste dosud pracoval, je váš oblíbený?

„Myslím, že je to moje osobní věc [laughs]. Z obchodních plánů si myslím, že by to mohlo být Magic the Gathering. Práce s nimi je opravdu zábavná, jsou velmi snadné a přímočaré.“

Když říkáte osobní věci, je to něco, co děláte pro sebe, nebo to také prodáváte?

„Moje osobní obrazy tvoří polovinu mého portfolia. Rád zkoumám různá nastavení světla a různé barevné palety a barevné role, které jsem nikdy předtím nemaloval. Prováděl jsem také průzkumy zvláštních objektů, jako jsou vytvořené postavy. Voda nebo skály . Rád zkoumám a hraji si a nenechávám se omezovat pohledem někoho jiného. Že mohu do malování vložit spoustu energie.“

Jak moc jste se už znal s františkány, se kterými jste pracoval? Jste fanouškem Magic the Gathering nebo Star Wars?

„Všechny je znám. Hral jsem Magic the Gathering na střední škole, není to tak dávno, ale stále sleduji populární programy.“

Máte vysněné projekty nebo vysněné klienty, které chcete ilustrovat? Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Skála|Foto: Archiv Tomáše Duchka

„Měl jsem mnoho cílů – jedním z nich byl Magic the Gathering. Chtěl jsem také pracovat pro Blizzard a Disney. Všechny se mi ale splnily, takže jsem neměl moc vysněných klientů. Přemýšlel jsem o práci ve Studiu Ghibli, ale Nikoho jiného jsem neměl.

„V současné době pracuji na své vlastní ilustrované knize, takže na to se teď soustředím. Opravdu chci přejít k práci na svých vlastních projektech, zejména knihách.“

O čem je vaše kniha – můžete nám dát upoutávku?

„Je to o mladém cestovateli nebo dobrodruhovi, který velmi sám cestuje touto pustou krajinou a hledá něco. Je to skutečně metafora pro mnoho věcí – jedna z nich se stává dospělou, jedna z nich ukazuje krásu života. Ve vztahu k jednoduchý život v přírodě.“

Odehrává se v určitém časovém období nebo má být tajemný?

„Je to opravdu založené na mých předchozích dílech a snažil jsem se vytvořit ten svět – tedy středověké období. Ale ve skutečnosti to není žádné konkrétní místo nebo žádné konkrétní období, období by nám mělo pouze připomínat středověk.“