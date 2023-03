Podepíše návrh zákona umožňující pomalejší zvyšování důchodů

PRAHA (Reuters) – Český prezident Petr Pavel ve středu řekl, že podepíše návrh zákona zpomalujícího zvyšování inflačních důchodů, který schválila vládní koalice, který má zmírnit tlak na rozpočet v době rostoucí inflace.

Středopravá vláda premiéra Petera Fialy uvedla, že návrh zákona ušetří přibližně 20 miliard korun (879 milionů dolarů) ve výdajích v centrálním rozpočtu, v současnosti plánovaný se schodkem 295 miliard korun na letošní rok.

Změna musí být provedena do konce března, aby se zabránilo rychlejšímu zvyšování důchodů, které začne automaticky v červnu.

Návrh zákona je prvním konkrétním krokem vlády k omezení explodujícího rozpočtového deficitu. Státní centrální rozpočet vykázal za první dva měsíce roku 2023 rekordní schodek 119,7 miliardy korun, a to kvůli vyšším platbám sociálních dávek a dotacím na energie.

Novela důchodového zákona byla schválena ve zkráceném řízení počátkem března a po tahanicích s opozičními poslanci. Hlavní opoziční strana uvedla, že by to napadla u Ústavního soudu, pokud by to prezident podepsal.

Návrh zákona omezuje zvýšení průměrného měsíčního důchodu na 750 korun v červnu v dalším kole inflace vyvolaného zvyšování.

To je místo 1 770 kr diktovaných současnou legislativou, která vyžaduje každoroční zvýšení důchodů plus mimořádné úpravy, když ceny vzrostou o 5 %.

Inflace v únoru meziročně zpomalila na 16,7 %. Jednociferná čísla by měla ve druhé polovině roku klesat.

(1 dolar = 22,7570 Kč)

(Zprávy Robert Mueller; Střih Toby Chopra)