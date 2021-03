Suezský průplav: Snahy o opětovné plavení kontejnerovou lodí Ever Geffen pokračují

Evergiven, kontejnerová loď téměř po délce budovy Empire State Building, v úterý odbočila z egyptského kanálu poté, co ji zasáhl vítr o rychlosti 40 uzlů a písečná bouře.

Pilot, který nemá oprávnění mluvit s médii, ale pracuje pro Úřad pro Suezský průplav (SCA), se domnívá, že k očekávanému úspěchu záchranné operace nyní přispívá několik faktorů, včetně blízkého dokončení bagrovacích prací, očekávané vysoké příliv a dostupnost silných remorkérů.

Příliv promítaný v 22:00 místního času (16:00 ET) je významným faktorem záchranné operace. Několik dalších pokusů za posledních několik dní bylo neúspěšných.

Tým záchranářů z nizozemské společnosti SMIT Salvage a japonské společnosti Nippon Salvage – kteří v minulosti pracovali na několika významných operacích – byl jmenován, aby pomáhal SCA při obnově plavidla, podle povolení společnosti Evergreen Marine k pronájmu.

Úřady tvrdí, že k uvolnění Evergreenu odstranily téměř 706 000 kubických stop písku.

V reakci na otázku, zda mají úřady v případě neúspěchu jiné plány, řekl úředník CNN: „To je nyní naše jediná možnost.“

V sobotu na tiskové konferenci uvedl vedoucí Úřadu pro cenné papíry a komodity Osama Rabie podrobnosti o záchranné operaci, kterou popsal jako „technicky náročnou“ a „zahrnující mnoho faktorů“.

„Čelíme obtížné a komplikované situaci … pracujeme ve skalnaté půdě a příliv a odliv je velmi vysoký, kromě obrovské velikosti lodi a počtu kontejnerů, které to ztěžují,“ řekl. „Nemůžeme stanovit konkrétní datum, kdy má loď plavat, záleží na reakci lodi.“

Řekl, že loď byla v pátek „velmi citlivá“, což vedlo k optimismu, že mise by mohla být dokončena v noci. Provoz však musel být zastaven kvůli přílivu a odlivu.

Rabie uvedl, že z lodi bylo odstraněno přibližně 9 000 tun balastní vody, protože bagrování bylo prováděno během odlivu, zatímco 14 přílivů pracovalo během přílivu. Řekl, že záchranné týmy dokázaly v pátek večer dočasně restartovat kormidlo a vrtule, než odliv zastavil jejich úsilí.

Na rozdíl od pilotovy poznámky Rabih nastínil další scénář, který by vyžadoval odlehčení nákladu lodi odstraněním kontejnerů, což je časově náročný a pečlivý proces, ke kterému se „doufáte“ nebude muset uchýlit.

Poukázal na to, že v tuto chvíli čeká na průplav asi 321 lodí, aniž by z tohoto kanálu obcházely.

Rabei uvedl, že příčina nehody byla stále nejasná. „Existuje mnoho faktorů nebo příčin,” řekl. „Rychlý vítr a písečná bouře mohou být příčinou, ale ne hlavní příčinou – může to být technická chyba nebo lidská chyba.” Bude probíhat další vyšetřování. “

Rabie dodal, že řada zemí, včetně Spojených států, Číny, Řecka a Spojených arabských emirátů, nabídla pomoc s vytažením lodi.

Americké námořnictvo na Středním východě plánuje vyslat Hodnotící tým je bagrování odborníků Podle představitelů obrany USA co nejdříve v sobotu do Suezského průplavu radit místním úřadům.

Blokování na jedné z nejrušnějších a nejdůležitějších vodních cest na světě může vést k protažení Významný dopad na již expandující globální dodavatelské řetězce S turbulencemi, které se stupňují každým dalším dnem.

Tažná síla

Pokud selže poslední pokus o opětovné vynoření lodi, mohla by být loď – 400 metrů dlouhá a 59 metrů široká – uvolněna „začátkem příštího týdne“, podle plánů vypracovaných vedoucím Nizozemce záchranná společnost.

Peter Berdowski z Boskalis, sesterské společnosti SMIT Salvage, řekl v pátek nizozemské televizní zprávě „Nieuwsuur“, že důkladnější vyšetřování ukázalo, že záď „nebyla úplně zatlačena do bahna“.

To podle něj umožní těžkým vlečným lodím využívat „jeřábovou sílu“ tažením ze zádi.

Naděje podle něj spočívala v tom, že jejich tažná síla – spolu s bagrovacími pracemi, přílivovou vlnou 40 až 50 cm příští týden a relativně volnou silou zádi jeřábu – bude dostatečná „k uvolnění plavidla někdy začátkem příštího týdne“. “

Pokud se to nezdaří, dalším krokem je odebrání až 600 kontejnerů. „Souběžně již plníme jeřáb,“ řekl Berdowski. „To bude také doručeno tento víkend, což nám umožní vyjmout kontejnery z přídě lodi.“

Jeho optimistické předpovědi budou pro mnohé vítanou zprávou. Odborníci na dopravu na začátku tohoto týdne varovali, že to může trvat Dny nebo dokonce týdny Osvobodit loď.

Strach o hospodářská zvířata

Mezitím se miliardy dolarů životně důležitých zásilek a citlivých produktů hromadí na stovkách blokovaných lodí.

Námořní doprava řekla CNN, že 13 z čekajících lodí přepravovalo dobytek směřující do různých zemí v Evropě a Asii.

Gabriel Bowen, ředitel nevládní nevládní organizace Evropské unie, varoval, že tisíce zvířat přepravovaných na palubách lodí – většinou rumunské – by mohly být ohroženy smrtí, pokud se situace v příštích několika dnech nevyřeší.

Bowen uvedl, že více lodí přepravujících dobytek se v současné době blíží k Suezskému průplavu.

„Sedíme před velkou tragédií, pokud kanál nebude vypuštěn během příštích 24 hodin, protože existují lodě, které vyčerpají [livestock] „Jídlo a voda na další dva dny,“ řekl Bown.

Bown dodal, že některé lodě mají jídlo a vodu na dalších šest dní a „pokud se dnes rozhodnou vrátit do Rumunska, budou mít šanci – ale pokud bude blokáda pokračovat ještě dva až šest dní, budeme čelit katastrofě. “

Jedna z lodí přepravujících dobytek, Neapol, se plavila 21 dní poté, co opustila Kolumbii 6. března, a nyní čeká na průjezd zablokovaným kanálem se zvířaty na palubě, uvedl mluvčí námořní dopravy Georgios Hatzimanolis.

Rabie z Úřadu pro cenné papíry a komodity uvedl, že kanál měl tři čluny s hospodářskými zvířaty a že egyptské ministerstvo zdravotnictví jim poslalo krmivo a veterináře.

Každý den, co projde, přijde dovnitř Vysoké náklady pro společnosti a země Čí obchod byl narušen setrvačností. Asi 12% objemu světového obchodu prochází Suezským průplavem a zboží obvykle zpracovává přibližně 10 miliard dolarů denně.

V průběhu roku 2020 prošlo kanálem více než 18 800 plavidel s čistou prostorností 1,17 miliardy tun. To znamená v průměru 51,5 lodí denně.

Spedice lodí

Nejméně 10 lodí, včetně tankerů na ropu a LNG a kontejnerových lodí, bylo v pátek přesměrováno z kanálu, uvádí Marine Traffic a data inteligence Kpler.

„Existuje už několik lodí … obejít [the route from the Mediterranean into the canal] „Nyní míříme na jih … Je správný čas učinit toto rozhodnutí,“ řekl Lars Jensen, prezident společnosti Sea Intelligence Consulting, společnosti, která radí lodnímu průmyslu.

Indická vláda v pátek uvedla, že podle pokynů indického ministerstva obchodu a průmyslu doporučila svým lodním linkám, aby prozkoumaly možnost přesměrování lodí přes mys Dobré naděje v Jižní Africe.

Poznamenala, že toto přesměrování obvykle trvá dalších 15 dní.

Prohlášení poukázalo na to, že silnici Suezského průplavu využívají indičtí vývozci a dovozci v obchodě v hodnotě 200 miliard dolarů se Severní Amerikou, Jižní Amerikou a Evropou. Ministerstvo dodalo, že určí a upřednostní přepravu zboží podléhajícího rychlé zkáze.

Ještě předtím, než Ever Given vzlétl, byly globální dodavatelské řetězce nataženy na hranici možností, což zlevňovalo přesun zboží po celém světě. Prodloužená uzávěrka hlavní silnice mezi Asií, Evropou a Severní Amerikou situaci jen zhorší.

Při diskusi o možném nároku na náhradu škody Toshiaki Fujiwara, vrchní ředitel společnosti Shwe Kisen KK, majitel plavidla, v pátek uvedl, že „společnost v tomto okamžiku neobdržela žádné nároky,“ a dodává, že „to může trvat“. [to] Dva nebo několik let k dosažení těchto detailů. “

Fujiwara potvrdila, že tchajwanská společnost Evergreen Marine provozující Ever Given tvrdila, že za nehodu byl odpovědný Shoei Kisen KK.