Betar ruší barcelonský zápas poté, co ho požádal, aby nehrál v Jeruzalémě

Moshe Hogeg, majitel Beitar Jerusalem, zrušil přátelské fotbalové utkání Mezi jeho týmem a FC Barcelona Poté, co to Katalánci chtěli hrát mimo Jeruzalém.

“Poté, co jsem dostal smlouvu k podpisu a byl jsem podroben kategorickému požadavku, aby se zápas nekonal v hlavním městě Jeruzalémě, a některým dalším požadavkům, které se mi nelíbily, jsem rostl s těžkým srdcem a hodně jsem přemýšlel, rozhodl jsem se a napsal na Facebooku: „Jsem především Žid a hrdý Izrael.“

Hoghgg napsal: „Koupil jsem Beitar al-Quds z lásky ke Svatému hlavnímu městu.“ Vedl jsem hořkou válku proti rasismu a budu v ní bojovat i nadále. Podporuji soužití a jsem za mír. Zároveň si zaslouží zápas proti Beitar al-Quds v Jeruzalémě, a pokud by motiv, který se za ním neuskutečnil v Jeruzalémě, byl politický a já bych se s ním smířil, nebyl bych [at peace] se mnou. Nemůžu zradit Jeruzalém. “

Palestinci vyzvali k bojkotu fotbalového týmu v Barceloně poté, co se objevily zprávy o možném předsezónním zápase v Izraeli s Beitarem Jeruzalém. Zápas se měl údajně konat na jeruzalémském stadionu Teddy 4. srpna.

Mluvčí antiizraelského bojkotového hnutí uvedla, že stadión Teddy v Malhe je „blízko“ východně Jeruzalémských čtvrtí šejka Jarraha a Silwana, kde řada arabských rodin čelí vystěhování ze svých domovů.

Milha se nachází na jižním cípu Jeruzaléma, zatímco šejk Jarrah a Silwan se nacházejí ve východním Jeruzalémě.

Mluvčí uvedla, že údajný zápas byl „politicky motivován ve snaze marginalizovat práva Palestinců a manipulovat s krví a utrpením palestinského lidu“.

Aktivisté proti Izraeli spustili na Twitteru hashtag v arabštině s názvem „Bojkot Barcelona“ ve snaze tlačit na španělský tým, aby zrušil zápas Beitar Jeruzalém.

Barcelonský tým plánuje uspořádat v Izraeli zápas „v době, kdy sionisté připravují palestinské sportovce o právo účastnit se sportovních akcí po celém světě,“ uvádí „kampaň za bojkot Palestiny“.

Protiizraelská skupina uvedla, že stadion Teddy byl „postaven na krvi Palestinců“, a dodal, že mnoho fanoušků FC Barcelona jsou Arabové.

Řada palestinských aktivistů obvinila Beitar al-Quds z rasismu a uvedla: Týmoví fanoušci Jsou známí svými protiarabskými zpěvy a „urážkami“ proroka Mohameda.

Prezident barcelonského klubu Joan Laporte uvedl, že jeho klub podle oficiální palestinské tiskové agentury Wafa nezveřejnil prostřednictvím svých oficiálních kanálů žádná veřejná prohlášení potvrzující pořádání přátelského fotbalového zápasu proti Beitar Al-Quds.

Prezident Palestinského fotbalového svazu Jibril Rajoub obdržel od Laporteho zprávu o zápase, který se bude konat v Jeruzalémě 4. srpna „na stadionu postaveném na troskách palestinské vesnice Malha, jehož obyvatelé byli násilně vyhnáni a vysídleni v uprchlické tábory. “ zmínil.

Rajoub, bývalý velitel bezpečnosti palestinské samosprávy a generální tajemník vládnoucího hnutí Fatah vedeného prezidentem palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem, uvedl, že „jakákoli činnost zaměřená na normalizaci sportu se sionistickým nepřítelem je trestným činem“.

Podle Wafa Laporte napsal Rajoubovi: „Obdrželi jsme dopis, který jste zaslali jménem Palestinského fotbalového svazu, ve kterém jste vyjádřili své obavy ohledně domnělé činnosti FC Barcelona v přátelském utkání v Jeruzalémě.“

Laporte zdůraznil, že FC Barcelona neoznámil prostřednictvím oficiálních kanálů plán týmu na aktuální sezónu, a dodal, že FC Barcelona, ​​„jako demokratická sportovní instituce zavázaná k základním právům a zásadám, se vždy vyjadřovala prostřednictvím postupů, jako je historie klubu potvrzuje svou jasnou obranu práv a svobod všech národů Země. ““.

Joshua Hallekman přispěl k této zprávě.