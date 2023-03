Tato Oregonská arkáda byla označena za nejlepší pinballové hřiště na světě

S 238 hracími automaty a více než 200 dalšími hrami, Hillsboro Prodejna a muzeum pinballu další úrovně Účtuje se jako největší stezka v Oregonu. Po výhře k tomu může přidat nejlepší místo pro hraní pinballu na světě Oblíbená stránka Pinballu v roce TWIPY Pinball Awardskterá se konala v sobotu ve Friscu v Texasu.

TWIPYS Awards jsou ceny podle výběru lidí ve světě pinballu, které pořádá TWIPYS Tento týden v Pinballu Oblíbená stránka pro fanoušky pinballu. Minulý rok kromě vítězství v oblíbeném pinballu získala Next Level TWIPY za oblíbený pinball.

Velikost pruhů a jedinečný platební model z něj dělají oblíbence fanoušků. Všechny pinballové a arkádové hry v Next Level jsou nastaveny na hraní zdarma, takže nejsou potřeba žádné mince ani kartičky. Návštěvníci zaplatí 20 dolarů za denní vstupenku pro neomezené hraní.

Next Level byl otevřen v roce 2017 se 100 relativně skromnými (ale stále velkými) hračkami v úložném prostoru o rozloze 10 000 čtverečních stop poblíž letiště Hillsboro. V průběhu let se sbírka hraček a memorabilií rozrostla a zabrala celou budovu o rozloze 20 000 čtverečních stop a příští rok plánuje přidat dalších 6 000 čtverečních stop.

„Máme velký 10letý plán,“ řekl spolumajitel Jordan Carlson. „Pokud uvažujete o Disneylandu, snažíme se vybudovat arkádový pozemek. Nakonec si ponecháme asi 1200 arkád a pinballů.“

Next Level odlišuje nejen hraní her. Jsou to tisíce kusů popkulturních memorabilií, které se nacházejí v uličkách, od filmových plakátů po sochy superhrdinů v životní velikosti. Pasáž i muzeum jsou výsledkem let lidové kultury shromážděné rodinou Carlsonových – nejprve Fredem Carlsonem a poté jeho synem a manželkou Jordanem a Whitney Carlsonovými.

Fred si koupil svých prvních několik pinballových automatů v 70. letech s úmyslem vytvořit malou rodinnou hernu. Tato osobní sbírka se zdvojnásobila a nakonec přerostla stodolu a stala se domovem. Fred přenesl svou lásku k arkádovým hrám na svého syna, který v průběhu let nadále kupoval rozbité pinballové automaty a opravoval je.

Když Fred začal sbírat hračky, vytvářel ze všeho trochu: kazety VHS, dávkovače do bublinkové koupele, televizní podnosy, Pokémony a vinylové desky. Každý centimetr prostoru na stěně v Next Level je pokryt závratnou řadou popkulturních předmětů, naskládaných až ke stropu v přibližně 200 zakázkových krabicích.

Faridovými slovy sbírá „vše, jen ne peníze“.

Nejpůsobivější je, že vlastní to, co je považováno za největší světovou sbírku obědových krabic, z nichž asi 3 146 je vystaveno na Next Level. Patří mezi ně některé z prvních tematických svačinových krabiček prodávaných dětem, jako je Hoppalong Cassidy 1950 Lunchbox od Aladdin Industries, která navždy změnila hru na obědy.

„Obvykle můžete přimět lidi, aby přišli do muzeí jednou nebo dvakrát, aby se na to podívali, ale jak přimět lidi, aby přišli třikrát, čtyři, pět nebo šestkrát ročně?“ řekl Jordan. „Skutečně se snažíme vyjít vstříc všem různým generacím, aby někdo přišel, našel kousek svého dětství, který vyvolá šťastnou vzpomínku, a dobře se pobavil. A pak jako bonus nabídnete 500 zápasů ve dvouhře.“

Komunita Hillsboro také začala darovat předměty, včetně několika stovek volně padnoucích postaviček Star Wars na výstavě a stovek starých časopisů Time.

„Někteří lidé sem přijdou doslova na tři hodiny a jen se dívají na všechno na zdech a nehrají ani jedinou hru,“ řekl Jordan.

Pro ty, kteří chtějí hrát, má Next Level spoustu možností, zejména pro fanoušky pinballu. Nejstarší pinballová hra na Zemi je z roku 1977 Rytíř Rider. nejvzácnější? Sega 1998 zlatý cop, která nebyla oficiálně vydána. Bylo vytvořeno pouze 10 kvízových her a jednu z nich si můžete zahrát v Hillsboro.

Next Level obsahuje oblíbené pinballové hry, jako je Medieval Madness, Attack from Mars a nová Stern’s Godzilla, spolu s nejplodnějšími hrami všech dob, jako jsou Addams Family a Eight Ball Deluxe.

Přechází na další úroveň Týdenní pinballové turnaje Každý pátek je také distributorem nových pinballových her a prodává kousky od Stern, Jersey Jack, Chicago Gaming a American Pinball.

„Pinballová komunita je v Oregonu a Washingtonu docela velká,“ řekl Jordan. „Myslím, že je to kvůli všemu dešti, který nás sem dostal.“

Rodina Carlsonových vlastnila zahradnictví 13 let, než Fred odešel do důchodu a Jordan se naplno věnoval hraní her. Whitney, která se svým manželem provozuje denní hry, vždy milovala arkádové hry, ale začala si je více vážit.

„Můj manžel je velký snílek, takže něco takového dá dohromady a přivede to k životu. Je úžasné ho sledovat,“ řekla. „Také jsem do toho hodně investoval, protože jsme se rozhodli, že tohle bude náš život. Musíme to udělat co nejlepší, musíme být na další úrovni. A to je jméno. Jsme na další úrovni.“

Prodejna a muzeum pinballu další úrovně

Další úroveň se chystá vstoupit do druhého nejrušnějšího týdne v roce: jarní prázdniny v Oregonu. (Nejvytíženější jsou vánoční svátky).

Otevírací doba jarních prázdnin: poledne–21:00, pondělí–středa, 27.–29. března; poledne–23:00 čtvrtek–pátek 30.–31. března; v sobotu 1. dubna od 10 do 23 hodin; a v neděli 2. dubna od 10 do 21 hodin.

Ve všech ostatních týdnech je Next Level uzavřen od pondělí do středy.

Next Level se nachází na 1458 Northeast 25th Street v Hillsboro. Pro více informací navštivte nextlevelpinballmuseum.com.

Hledáte další aktivity o jarních prázdninách? Podívejte se na náš seznam 36 nápadů na dobrodružství jarních prázdnin v Oregonu.

– Samantha Swindler, [email protected], @zaměstnanec