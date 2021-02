6 nových funkcí systému Android: plánování textových zpráv, tmavý režim v Mapách Google a další

Sarah Teo / Cnet



Pouze Google Oznámila, že vydá aktualizace Šest různých aplikací pro Android, od Čtečka obrazovky TalkBack ke mě Android Auto. Aktualizace přidávají užitečné nové funkce, například schopnost naplánovat, kdy se má v aplikaci Zprávy odeslat textová zpráva. Mapy Google také dostávají vlastní aktualizaci, která přidává skutečný temný režim v celé aplikaci, nejen při použití navigace.

K dispozici je také aktualizace nástroje pro automatické vyplňování hesel Google, který vás upozorní, pokud došlo k úniku vašich hesel, a upozorní vás, že je čas je změnit.

Mějte na paměti, že se jedná o neustálé aktualizace. To znamená, že k němu možná nebudete mít hned přístup. Moje nejlepší rada je neustále kontrolovat aktualizace aplikací v Obchodu Play.

Níže vás provedu novými funkcemi a jejich používáním.



Ověření hesla nyní funguje napříč aplikacemi pro Android

Pokud používáte Google Password Manager k automatickému vyplňování uživatelských jmen a hesel v aplikacích Chrome nebo Android, je tato aktualizace pro vás. Google nyní zkontroluje všechna vaše přihlašovací údaje, aby zjistil, zda nedošlo k jejich úniku nebo odhalení při hackování. Pokud zjistí vaše informace, výzva vás informuje, že je třeba změnit heslo.

Nová kontrola hesla se zavádí na zařízení Android se systémem Android 9 nebo novějším. Otevřením souboru můžete zkontrolovat, zda používáte službu automatického vyplňování Google Nastavení Aplikace, pak přejděte na Systém > Jazyky a vstupy > pokročilý A stiskněte Služba automatického vyplňování. Pokud vás tato cesta nepřivede na správné místo, protože každý telefon s Androidem je trochu jiný, můžete pomocí vyhledávacího nástroje v aplikaci Nastavení vyhledat Automatické vyplňování. (Například na Galaxy S21 Ultra je nastavení nižší Veřejná správa V aplikaci Nastavení.)

Jakmile přejdete do sekce Automatické vyplňování, budete si muset být jisti Google Vybraný.

Pokud nepoužíváte nástroj Automatické vyplňování Google, začněte po zobrazení výzvy ukládat přihlašovací údaje. Pokud ji používáte, používejte ji tak, jak jste byli doposud. Tento nástroj vás upozorní, když zjistí, že došlo k úniku vašich informací – pro jejich práci nemusíte dělat nic zvláštního.

Tmavý režim přichází do Map Google

Pro milovníky Tmavý režim v aplikacích pro AndroidPak budete chtít v Obchodě Play stále sledovat aktualizaci Map Google.

Google konečně přidává do celé aplikace skutečný temný režim. Majetek! Před nedávnou aktualizací nabízely Mapy Google pouze tmavý režim, když jste aktivně používali režim navigace. Určitě to bylo lepší než nic, ale nebylo to dokonalé.

Jakmile aktualizujete Mapy Google v telefonu nebo tabletu Android, můžete zapnout tmavý režim po celou dobu tím, že přejdete na Nastavení > Vlastnost Poté vyberte Vždy v „temném vzhledu“.

Naplánujte si textovou zprávu

Pokud ještě nepoužíváte Zprávy Google jako výchozí aplikaci pro posílání textových zpráv, může se to nakonec změnit. Google zavádí aktualizaci, která přidává možnost plánování při odesílání zprávy. Plánování zpráv je obzvláště užitečné, pokud nechcete někoho otravovat ve špatnou dobu, protože je v jiném časovém pásmu nebo víte, že je v práci zaneprázdněn. Nebo jej můžete použít k naplánování dopisu o zrušení plánu, který dokonce litujete.

Jakmile aplikace Zprávy obdrží nejnovější aktualizaci, můžete začít psát zprávu jako vždy, ale místo klepnutí na tlačítko Odeslat – dlouze stiskněte. Zobrazí se seznam s dotazem, kdy jej chcete odeslat. Je to tak snadné.

Používání TalkBack je nyní jednodušší

Funkce Google TalkBack Accessibility získává velkou aktualizaci, která pomáhá nevidomým a slabozrakým uživatelům navigovat a používat jejich zařízení Android. K dispozici jsou nová gesta, možnosti navigace, mluvené komentáře a nabídky.

Máme více informací o Aktualizace aplikace TalkBack je zde. Pokud to chcete zkontrolovat sami, nezapomeňte zkontrolovat aktualizace aplikací a služeb v Obchodu Play.

Ale počkejte, je toho víc

Google také přidává nové funkce do Android Auto a Google Assistant. Jsou to relativně malé aktualizace, ale stojí za zmínku.

Uživatelé systému Android Auto mají pravomoc to provést Nastavit vlastní tapety To se zobrazí na obrazovce jejich vozu. Google také přidává hlasem aktivované hry, které mohou cestující hrát na dlouhých cestách. Jednou z her, kterou Google zmínil, je Jeopardy, která je vždy hitem. A konečně, Google přidává na úvodní obrazovku Android Auto zkratky, které usnadní kontrolu počasí nebo rychlý přístup ke kontaktům pro zasílání zpráv a hovorů.

Google Assistant získává vylepšení při používání hlasových příkazů k interakci s digitálním asistentem, když je vypnutá obrazovka a zařízení je vypnuté. Google říká, že karty zobrazující informace jsou nyní větší, což usnadňuje čtení odpovědí z celé místnosti. Chcete-li zajistit, aby funkce fungovala podle očekávání, zapněte ji Osobní výsledky pro uzamčení obrazovky Na stránce nastavení Asistenta Google.

Google vydává takové velké funkce jako každé čtvrtletí. Například, Zde jsou některé z funkcí přidaných do Asistenta Google minulý rok. Pokud dáváte přednost pohledu dopředu, viz Soubor Nové funkce, které jsme zatím našli v systému Android 12. Máme také seznam skladeb Skryté funkce Androidu, které máme rádi.