Euro 2021: Pozdní Češi musí být na co hrdí i přes svůj odchod, říká trenér Jaroslav Silhave | fotbalové novinky

BAKU – Česká republika možná opustila evropský šampionát v slzách poté, co byla v sobotu vyřazena ve čtvrtfinále Dánskem, řekl trenér Jaroslav Silhave, ale země může být hrdá na dosavadní výkon.

Češi se chtěli dostat do semifinále poprvé od roku 2004, ale dva góly v prvním poločase stačily Dánsku na postup vítězstvím 2: 1, ačkoli gól Patrik Schick z druhého poločasu jim dodával záblesk naděje .

„Jsme velmi zklamaní,” řekl Silhavi novinářům. „Nějaké slzy byly … Nebylo to snadné, ale myslím, že se nám podařilo udělat něco, na co jsme hrdí.”

„Jsem na své chlapce velmi hrdý a myslím si, že i fanoušci, kteří nás sledovali, by měli ocenit náš skvělý výkon. Bojovali jsme až do konce. Chtěli jsme remízu a ne. Viděli jsme, jak jsou vyčerpaní.“

“Poděkoval jsem svým hráčům … podali skvělé výkony. Každý musel udělat vše, co jsme mohli, a museli jsme pracovat jako tým, a proto jsme se dostali až k tomuto bodu. Pak můžeme vyhodnotit mnoho věcí.”

První gól Dánska přišel v páté minutě, aby dal českému týmu náskok, ale opětovné ukázky ukázaly, že roh, ze kterého skóroval Thomas Delaney hlavičkou, nikdy neměl být odebrán, protože míč vyrazil dánskému hráči, když vyrazil.

Silhafe odmítl vinit úředníky z porážky svého týmu, ale řekl, že zápas by mohl proběhnout jinak, kdyby se rozhodli správně.

„Byla to chyba ze strany správců, ale není to tak, že bychom to mohli změnit,“ řekl. „Neříkám, že to byl rozhodující okamžik, ale ovlivnilo to zápas.“

Dvě výměny v první polovině poskytly týmu ofenzivní podporu, která se ukázala jako plodná, když Schick během čtyř minut snížil náskok na polovinu, ale Čechům rychle došel benzín.

„Poslali jsme útočníky a systém se změnil na 4-2-4 a podařilo se nám skórovat, dostat naše soupeře pod tlak a vytvořit si šance,“ řekl Silhafe. “Naši soupeři se začali vracet ke hře po prvních 10 minutách druhého poločasu.”

„Dánsko je desáté v žebříčku FIFA a my jsme na 40. místě, takže to samozřejmě bude těžké.“

Selhave ale cítil, že turnaj byl pro Čechy „velkým úspěchem“, kteří se mohli poučit ze zkušeností na příštím turnaji.

Dodal: „Měli jsme mladé hráče, kteří mohou ochutnat skvělý turnaj a budou připraveni na budoucí turnaje. Přivedeme zpět i hráče, kteří byli zraněni a nemohli se zúčastnit tohoto evropského turnaje.“

