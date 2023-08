Iga Swiatek křižuje oblastí, ale Maria Sakkari je vyřazena

Ija Swatik porazil Anas Jabeur ve finále US Open 2022 a poprvé vyhrál titul

US Open 2023 místo: Flushing Meadows, New York Termíny: 28. srpna – 10. září Dosah: Každodenní živé textové a rozhlasové komentáře na webu a v aplikaci BBC Sport, BBC Radio 5 Live a 5 Sports Extra

Iga Swiatek zahájila obhajobu titulu na US Open důrazným vítězstvím v prvním kole, když osmá nasazená Maria Sakkari utrpěla nepříjemnou prohru.

Světová jednička Swiatek porazila Švédku Rebeccu Petersonovou 6:0, 6:1 za 58 minut.

Sakkariová měla na kurtu 17, kde prohrála 6-4 6-4 se světovou 71. Španělkou Rebeccou Massarovou, na den zapomenout.

Beatrice Haddad-Maya porazila šampionku z roku 2017 Sloane Stephensovou a Elena Rybakina postoupila do druhého kola.

Rybakina porazila Ukrajinku Martu Kostyuk 6-2 6-1, přestože měla problémy s přípravou na turnaj kvůli zranění ramene.

Domácí oblíbenkyně Coco Joffeová bude hrát noční zápas na Arthur Ashe Court, zatímco Caroline Wozniacki se vrátí k tenisu na Grand Slamu s Louisem Armstrongem.

Gauff, Rybakina a Aryna Sabalenka, kteří budou hrát v úterý, patří mezi favority, kteří v New Yorku vyzvou Swiateka o titul.

Na hřišti jsem byl šťastný – Swatik

Swiatek vyhrál obě svá předchozí setkání se světovou 86. jedničkou Petersonem a vyšel z toho na stadionu Arthura Ashe ve velkém stylu.

Dvaadvacetiletá Polka, která jde o pátý grandslamový titul, se ve druhém kole utká s Australankou Dariou Savilleovou.

„Chtěl jsem začít turnaj se vším, na co jsem se soustředil. Byl jsem šťastný, že jsem předvedl skvělou hru, se vším tlakem a očekáváním jsem byl na hřišti šťastný,“ řekl Swatik.

„Mám pocit, že všechno kolem nás odvádí naši pozornost od toho, čeho chceme svými zápasy a kariérou dosáhnout.

„Chci si připomenout, že se chci zlepšovat jako hráč. Čísla a statistiky pro mě opravdu nejsou důležité. Snažím se soustředit jen na svůj výkon.“

Sakari byla v šoku a Rybakina uspěla

Maria Sakkari postoupila v roce 2021 do semifinále US Open

Řecká Sakkariová se stala první hráčkou mezi první desítkou, která spadla do losování žen.

Sacariová vedla v prvním setu 4:1, ale nenasazená Masarová zasáhla ve velkém stylu a udělila Sacariové třetí prohru v prvním kole na grandslamu v řadě.

„Kdybych hrál o 5 nebo 10 % lépe, vyhrál bych tento zápas,“ řekl Sakkari. „Toto jsou zápasy, které musím vyhrát, a toto jsou zápasy, které nemohu prohrát.“

„Letos bylo s mou formou hodně překvapení. Je to škoda. Myslel jsem, že to tady otočím, ale mýlil jsem se. Nemám moc co říct, omlouvám se.“

Američanka Stephensová, šampionka z roku 2017, prohrála s brazilskou devatenáctkou Haddadem Maiou 6-2 5-7 6-4 s pěti přestávkami na podání v napínavém rozhodnutí na stadionu Louise Armstronga.

Haddad Maya, semifinalista French Open, postoupil do druhého kola ve Flushing Meadows teprve podruhé.

Další rutinní výhry zaznamenali další nasazení hráči v Den otevření.

Viktorie Azarenková Lehce zapracovala na Francouzce Fioně Ferro v zápase na stadionu Louise Armstronga.

Osmnáctý nasazený, který se v letech 2012, 2013 a 2020 dostal do finále US Open, dosáhl nad světovou 190. světovou jedničkou komplexního vítězství 6:1, 6:2.

Jinde se Česká republika umístila na desátém místě Karolína Muchová Patnáctý nasazený urval vítězství 6-4, 6-0 nad australským Storm Sandersem Belinda Bencicová Švýcarka porazila Kamilu Rakhimovou 6-2, 6-4.

Nehodnocený americký Daniel CollinsLoňská vicemistryně Australian Open porazila Lindu Frovertovou 6:2, 6:0.

Bývalý finalista Australian Open Jennifer Bradyová Poprvé od roku 2021 vyhrál grandslamový zápas.

Americkou hráčku v posledních dvou letech trápila zranění, ale Australanku Kimberly Berrellovou porazila 6-3 7-6 (7-4).

„Swiatek není stejný, takže to může být rok Coco“ – Analýza

Navzdory působivému vstupu Swatekové do jejího úvodního zápasu se tenisová expertka BBC Sport a bývalá britská jednička Annabelle Croftová rozhodla podívat se za úřadující šampionky, pokud jde o to, kdo byl letošní rok.

Místo toho Croft nominovala Američanku Gauffovou, která se ve svém úvodním zápase druhého dne utká s Laurou Siegemundovou, aby postoupila dál.

„Ija Swiatek nevypadá jako stejný hráč jako loni,“ řekl Croft pro BBC Radio 5 Live.

„Prohrála se spoustou svých nejbližších a nejdražších soupeřů, včetně Coco Gauffové, a myslím, že Gauffová vypadá, že je připravena jít dál a vyhrát svůj první grandslamový titul.“

Nejsem si jistý, jestli to emocionálně zvládne nebo ne, protože je jejím domácím hrdinou, a všechen ten tlak, který to přináší, ale s Bradem Gilbertem je na ní prostě něco jiného.

„Cítí se tak dokořán. Dokáže se Ons Jabeur vzpamatovat z toho emočního zhroucení ve Wimbledonu, které bylo tak bolestivé sledovat?“

„Je mnoho jmen, na která se můžete dívat jako Aryna Sabalenka, která v poslední době nevypadala nejlépe, a Elena Rybakina. Máme také Karolínu Muchovou, která je finalistkou French Open.“