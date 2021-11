GTA Trilogy Dev reaguje na frustrace fanoušků a říká, že aktualizace již probíhají

Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Nyní je k dispozici na Nintendo Switch a mnoha dalších platformách, ale nezačal dobře – fanoušci se mají s každou hrou setkat s nejrůznějšími problémy.

Tuto nejnovější trilogii, pokud byste to nevěděli, měl na starosti tým z Floridy z Grove Street Games – který přesouvá GTA tituly na různé platformy už téměř deset let a je zodpovědný za nejnovější úsilí. Generální ředitel a majitel společnosti Thomas Williamson veřejně uznal kritiku fanoušků – s následujícím tweetem, který pravděpodobně nebyl pro mnoho fanoušků žádným překvapením:

„Je tak vzrušující vidět kluky tam venku, jak si opravdu užívají to, co jsme je dali dohromady. Upřímně si užívám tuto jedinečnou úroveň kontroly v našem studiu. Dnes slavíme spuštění našeho obrovského projektu, zatímco pracujeme na aktualizacích.“

V dřívějším tweetu se zdálo, že Williamson vysvětluje závažnost situace a tlak, pod kterým byl tým, když představoval konečnou verzi:

„Jak umění stárne, to, co bylo v té době špatné, se stává úctou a stává se historií. Je důležité to zachovat. Nejprve propustí Hana. Malý krok pro člověka. Některé chyby je třeba napravit a některé zachovat. Rozhodnout o konci je velkou zodpovědnost.“