Aktualizace Apex Legends‘ Revelry konečně přidává tolik žádanou skrytou funkci

Víme, že aktualizace Apex Legends‘ Revelry neudělal Zavedení nové postavy do seznamu je trochu zklamáním, ale stále je v 16. sezóně spousta nového obsahu – a celá řada změn a změn v kvalitě života stojí za řeč. Zdá se však, že jedna z nejužitečnějších změn kvality života byla poněkud pod dohledem; Respawn Entertainment to má Konečně Aktualizovaná obrazovka výběru postavy Apex Legends. Od aktualizace Revelry dále se zdá, že funkce automatického výběru AFK na vás již nebude házet náhodnou postavu – pokud bude vybrán váš první výběr.

Co to vlastně znamená? No, podle tohoto příspěvku, který zdůrazňuje úvod funkce ze samozvaného Wraithského hlavníhoa SkywZdá se, že Apex Legends nyní automaticky vybere druhou nejoblíbenější postavu v předzápase na obrazovce výběru legend, pokud vaši první volbu provede někdo podle jejich výběru před vámi.

Teď nevíme přesně Pokud je to legitimní funkce, ale komentáře k příspěvku Wskiu nám říkají – mnoho lidí mělo podobnou zkušenost ve hře po aktualizaci Revelry.

A když vezmete v úvahu skutečnost, že je to něco, na co si hráči Apex Legends už nějakou dobu stěžují, dává smysl vnímat to jako změnu kvality života – i když se to vezme. tento dlouho předložit.

Zajímavé však je, že to nebyla změna zmíněná v nejnovějších poznámkách k patchi Apex Legends – což Dělat Pokrývá několik změn v kvalitě života.

Zdá se však příliš běžné na to, aby to byla úplná náhoda. Pokud se obáváte, že někdo bude náhodně vyhozen na konci vašeho seznamu úrovní Apex Legends, nemusíte být; Apex Legends Měl by Poskytuje vám legendu, kterou znáte, když se snažíte vyšplhat na žebříčky v Apex Legends – pokud nejste zázračný druh.

Team Deathmatch Apex Legends dostává rychlou a živou aktualizaci a nová událost Apex Legends je nabitá více bezplatnými balíčky Apex než obvykle. Když si myslíte, že Respawn Entertainment je taky Platit více změn kvality života, než jsem zmínil, je to opravdu jedna z lepších her Battle Royale.