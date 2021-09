Belgie Roberta Martineze ukradla úvodní přehlídku kvalifikace UEFA skupiny U na mistrovství světa 2022, ale Česká republika hrozí, že mezi oběma týmy bude v neděli remíza.

Na křižovatce těchto dvou národů doufají, že Seth Devils vyjdou z 5. dne zápasu se šestibodovým náskokem ve svém poolu a budou se snažit předat jim první porážku české kampaně.

Jak vidět

Datum: Neděle 5. září

Čas: 14:45 ET

Umístění: Stadion krále Paudoina, Brusel, Belgie

TELEVIZE: TUDNxtra 3

Žít: Soutěž můžete streamovat na fuboTV: Začněte se 7denní bezplatnou zkušební verzí!

Žádný kvalifikant UEFA na cestě do Kataru zatím nedal více gólů než Belgie, přičemž muži Martineze měli po prvních čtyřech zápasech v průměru více než čtyři zápasy.

Pět z nich dorazilo do Tallinnu ve čtvrtek, přičemž organizátoři tempa skupiny E se vrátili z brzké porážky vítězstvím 5: 2 nad Estonskem, přičemž Romelu Lukaku za své úsilí chytil dva:

Nejlepší belgický střelec byl po nedávném návratu do Chelsea v nesnázích a pouze Srb Srb Alexander Mitrovič (pět) se kvalifikoval pro více než čtyři góly.

Tým Jaroslava Sylvie byl ve svých výsledcích zatím umírněný, o čemž svědčí jejich čtvrteční těsné vítězství 1: 0 nad Běloruskem.

České republice to přineslo pouze druhé kvalifikační vítězství, zatímco jiné srazilo Estonsko domů, když v březnu zvítězilo 6: 2 v Tallinnu.

Bylo to jen o tři dny později, kdy doma v Belgii remizovali 1: 1, ale nedělní střety na stadionu krále Paddoina budou mít velmi smysluplný dopad na to, jak tyto týmy skončí ve skupině E.

Patrick Schick byl na Euro 2020 českým hrdinou a vstřelil úvodní gól mistrovství světa 2022 s devíti přímými gólovými příspěvky v jeho posledních devíti mezinárodních zápasech (sedm gólů, dvě asistence).

Shikova sezóna již začíná s Bayerem Leverkusen jasným startem, ale pro nedělní hosty je velkou chybou, protože nabízí pozastavení:

Kevin de Bruyne je jméno, které potěší Českou republiku, aby nezakročila proti svým protivníkům, zatímco je podezřelá kvůli zranění Yuri Tylemans z Leicesteru City.

Další talent Premier League, nový podpis Arsenalu Albert Zambi Lokonga, debutoval v seniorském věku v belgickém Tallinnu a o víkendu by mohl být ve frontě další minuty.

Když už mluvíme o hvězdách Premier League, Silhouette by mohl postavit záložníka Tomáše Sooska a Alexe Krollina All-West Ham poté, co se Spartak nedávno přestěhoval z Moskvy do východního Londýna.

Kontroverzním tématem je také hrací doba Edena Hazarda, který Martinezovi po 74 minutách v zápase s Estonskem způsobil nepořádek a většinu loňské sezóny ztratil.