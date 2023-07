Hit roguelike ‚Dungeon of the Endless‘ je nyní zdarma na Steamu

Jak vytvořit velké publikum pro duchovní pokračování hry? Ujistěte se, že všichni hráli původní verzi. Vyrobeno společnostmi Sega a Amplitude Studios Nekonečný dungeon K dispozici zdarma na Steamu, než jej budete sledovat, Nekonečný dungeon, s příjezdem 19. října. Na získání pozornosti máte čas do 27. července. Můžete také stažení Oba balíčky DLC jsou podle vývojářů dostupné prostřednictvím komunitního centra „do vyprodání zásob“. Stará hra je k dispozici pro Mac i PC, i když nebude fungovat na počítačích Mac s macOS Catalina nebo novějším.

Nekonečný dungeon Upoutejte pozornost kombinací několika herních žánrů, včetně roguelikes (brutální prolézání dynamicky generovaných dungeonů), klasického hraní rolí, týmových taktik a tower defense. Vedete tým, který musí bránit svou havarovanou vesmírnou loď před hordou nepřátel a přitom prozkoumávat stále větší kobku. Žádná součást není zvlášť složitá, ale pohrát si se všemi může být náročné.

Nekonečný dungeon Je to stále hybridní hra, ale nyní je to spíše střílečka se dvěma tyčemi a nabízí hezčí „roguelite“ postup, který vám umožní ponechat si něco z toho, co vyděláte pokaždé, když selžete. Byl také od základů postaven pro hru pro více hráčů. Zatímco stále vedete tým ve hře pro jednoho hráče, můžete pozvat až dva přátele, aby se připojili. I když je snadné se k němu dostat, naše počáteční herní sezení naznačuje, že je to stále obtížné. Bude k dispozici na PC, PS4, PS5 a Xbox Series X/S, přičemž v září bude k dispozici uzavřená beta verze Last Wish Edition pro zákazníky, kteří si předobjednají.