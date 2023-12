„Rozhodnutí Bobbyho Koticka naše hry zhoršila,“ říká bývalý vývojář Call of Duty.

„Bobby.“ [Kotick]“Naše rozhodnutí zhoršila naše hry,“ řekl bývalý programátor Call of Duty na sociálních sítích ve stejný den, kdy Kotick dokončil svůj poslední den ve funkci generálního ředitele společnosti Activision Blizzard.

„Pracoval jsem na tom.“ [Call of Duty] Dva roky jako programátor v Demonware. „Bobbyho rozhodnutí zhoršila naše hry,“ řekla Christina Bullock. „Během mého prvního měsíce se ukázalo, že vyhrožoval zabitím člena personálu. Všichni na palubu.“ [all staff meeting] Poté už nikdo nechtěl mluvit jako první. Proto jsem přede všemi vyzval k jeho odvolání.“



V upřímném tweetu na Twitteru/X Bullock řekl: „Uvědomuji si, že jsem velmi hlasitý a velmi otravný, a že s mým seniorátem a snadným přístupem k dalším příležitostem mi to poskytuje určitou ochranu a bezpečnost, abych mohl dělat takové věci.

„Ale vy všichni musíte nastoupit do tohoto vlaku,“ dodali. „Všichni se musíme pokaždé bouřit proti takovým lidem.“

„Kdybych byl vyhozen, měl bych mnoho dalších společností, které by se vznášely pod křídly, ale proto je na starších lidech, aby udělali to nejlepší. Junioři se nebudou cítit bezpečně, dokud to neudělají jejich vedoucí. Možná to uděláme my.“ Máme odbory, ale máme moc, když spolupracujeme.

„Položte tu otravnou otázku nahlas. Udržujte ji stručnou, přímou a věcnou, nenechávejte v odpovědi žádný prostor pro paniku. Udělejte to ostře a přímo a udělejte to jasně a bez hněvu, aby nemohli.“ Zaútočte na vaši dodávku.

„Neodpoví, ale všichni to uvidí.“

„Satanský program je chráněn,“ prohlásil Bullock [them]“ z odvety, ale uznal, že jiná studia nemusí, a řekl: „Napiš, co jsi řekl. Uchovávejte si poznámky pro případ, že by vás HR kontaktoval. Nahrajte si, jak to říkáte na schůzi, pokud můžete, abyste měli důkaz o tom, co se přesně stalo, protože slabí manažeři si své odhalené selhání vezmou osobně.

„Pokud staří lidé nemluví tam, kde mladí nemohou, pak si mladí lidé zaslouží, aby byli při první příležitosti promarněni.“ Další vývojář potvrdil. „Takové řízení ničí budoucí pracovní sílu společnosti.“

Bullock také není jediným vývojářem, který mluví o dopadu Koticka na organizaci. Jak jsem si toho všiml PCGNCommunity Manager Andy Belford také hovořil o tom, jak Kotickův rozhodovací proces ovlivňuje morálku.

„Prolomil jsem své mlčení, abych se s vámi podělil o zábavný fakt: Když jsme plánovali spustit Overwatch 2 na Steamu, můj tým (před měsícem) varoval, že budeme napadeni recenzemi. Žádali jsme o další informace, další podrobnosti a další zdroje, které nám pomohou s tok,“ řekl Belford. Jak se očekávalo, toto vše bylo kategoricky popřeno.“

„Moderování na Steamu bylo umístěno na komunitní tým (nejedná se o komunitní funkci v Blizzardu), i když odmítám vystavovat členy svého týmu této úrovni toxického obsahu/příspěvků.“ Když se mě zeptali na rozhodnutí, spustil bych to na Steamu bez dalších nápověda: „Bobby.

„Toto je jen jeden příklad kultury, kterou Kotick vytvořil v AB: kecy proudily po proudu, obvykle k nejhůře placeným a nejvíce přepracovaným jednotlivcům. Vedení bylo tak zaneprázdněné reagováním na divoce kolísající směry a rozhodnutí, že to nemělo žádný efekt.“

„Na konci toho všeho zkušenost hráče/pracovníka pro CSuite a výkonné vedení nic neznamenala. Všechno to bylo o výdělcích v tomto čtvrtletí,“ dodal Belford.

Microsoft oznámil svou nabídku na Activision Blizzard v lednu 2022, po turbulentním období pro vydavatele poté, co jím otřásly zprávy o nevhodném chování zaměstnanců a následné výzvy, aby Kotick odešel. Nyní, o více než dva roky později, zahájí Activision Blizzard nový rok zcela pod novým vedením.