Atletika Chopra získává indické historické oštěpové zlato

Tokio (Reuters) – Neeraj Chopra vyhrál sobotní oštěp mužů s nejlepším hodem 87,58 metru a připsal si tak první historickou zlatou medaili Indie v atletice.

Stříbro vybojoval Čech Jakub Vadilić se ziskem 86,67 metru a bronz získal Vjeclav Veseli se ziskem 85,44 metru.

Chopra, vítěz Commonwealthu z roku 2018, se ujal vedení střelou 87,03 na první pokus, což je vzdálenost, kterou žádný jiný konkurent během finále nedosáhl, a získal první indické zlato na Tokijských hrách, když sledoval, jak jeho spoluhráči a trenéři radostně sledovali stojany.

Když byly medaile potvrzeny, pokusili se Vadlejch a Veselý v posledních hodech dostat na vrchol stupně vítězů, ale každý udělal chybu.

„Je to neuvěřitelné,“ řekla Chopra. „Je to naše první olympijská medaile po dlouhé době a v atletice jsme poprvé získali zlato, takže je to pro mě a mou zemi hrdý okamžik.“

S nejlepším hodem 86,65 v kvalifikačním kole Chopra věděl, že jeho hry jsou tento týden na dobré cestě, ale zlatou medaili nepovažoval za jistou.

“V kvalifikaci jsem si vedl velmi dobře, takže jsem věděl, že ve finále mohu být lepší. Nevěděl jsem, že to bude zlato, ale jsem velmi šťastný,” řekl.

Chopra se stal teprve druhým Indem, který vyhrál individuální olympijské zlato poté, co Abhinav Bindra získal na hrách v roce 2008 vzduchovou pušku na 10 metrů.

„Vaše výkony zvýšily laťku toho, co bylo během her evidentní – že naši sportovci dokážou nejen postupovat vpřed s těmi nejlepšími, ale také se pevně prosazují jako nejlepší hráči,“ napsal Bindra na twitteru.

„Naše první zlato ve dvouhře trvalo možná více než století, ale relativně krátká doba, po kterou bylo možné získat druhé, je silným náznakem toho, že jsme jako sportovní národ na vzestupu.“

Choprovo vítězství vyvolalo oslavu mezi jeho krajany – včetně indického premiéra Narendra Modiho.

„Historie byla napsána v Tokiu!“ Napsal Moody na Twitteru. “Mladý Neeraj odvedl vynikající práci. Hrál s pozoruhodnou vášní a projevoval bezkonkurenční odhodlání.”

Večer byl zklamáním pro Johannesa Vettera, favorita na stupních vítězů jako jediného soutěžícího ve finále, který hodil přes 90 metrů. Skončil devátý se skóre 82,52.

(Další hlášení Aimee Tenryové v Tokiu; Úpravy Mitch Phillips, Ed Osmond a Claire Fallon

