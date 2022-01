Nové varianty Covid „nedaleko“ – vyslanec WHO – RT World News

Zvláštní zmocněnec Světové zdravotnické organizace pro Covid varoval, že virus zůstává „velmi vážnou hrozbou“ navzdory optimismu úředníků v Evropě.

Zvláštní zmocněnec Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Covid-19, doktor David Nabarro, v pondělí pro Sky News varoval, že pandemie se může dále rozvinout. Výzvy a překvapení Navzdory pokroku, kterého bylo v některých částech světa dosaženo v boji s koronavirem.

Nabarro řekl, že kritizuje politiky, kteří bagatelizují hrozbu, kterou virus nadále představuje ‚nemělo by se navrhovat‘ Léčit covid jako chřipku nebo tak „Najednou neuvěřitelně zeslábl.“

„Musíme s tím i nadále zacházet, jako by to bylo plné překvapení, velmi špatné a poněkud mazané,“ prohlásil Nabarro a tvrdil, že zatímco „Konec se rýsuje,“ Není známo, jak dlouho to trvá „Jdu se tam dostat“ nebo Jaký druh obtížnosti Celou cestu z epidemie.

„Chci, aby všichni udělali jednu věc, a to i nadále zacházet s tímto virem s respektem. Nezměnil se. Vůbec se z něj najednou nestala měkká věc – stále je velmi nebezpečný,“ Bylo přidáno Nabarro.





V reakci na nedávné komentáře britského ministra zdravotnictví Sajida Javida, že Covid by se měl léčit jako chřipka, Nabarro řekl: „úžasný“ Úředníci to stále předpovídají KDO neví tak jako „Víme, že je toho víc [variants] nedaleko.“

Zdá se, že komentáře jsou v přímém rozporu s ředitelem pro Evropu ve Světové zdravotnické organizaci Hansem Klugeem, který v pondělí tvrdil, že kontinent je takový „Pohyb směrem k nějaké epidemii koncové hry,“ Protože Omicron je lehčí než předchozí kmeny.

Kluge se zabýval možností možného vzniku nových variant Covid a vyjádřil odlišný názor než jeho kolega a tvrdil, že i když se mohou objevit nové kmeny „Ke konci roku,“ Nemusí to nutně znamenat Epidemie je zpět.