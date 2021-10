Gerrard: Šéf Rangers chce porazit Brondbyho a zahájit kampaň Evropské ligy | fotbalové novinky

Steven Gerrard nemá problém ve čtvrtečním zápase Evropské ligy proti Brondby, který je pro Rangers účtován jako nezbytný zápas.

Po porážce 2: 0 doma s francouzským klubem Lyon a prohře 1: 0 venku se českou Spartou Praha byli skotští šampioni na dně skupiny B, o bod za dánským klubem před setkáním v Ibroxu.

Trenér Jers, kterému bude po propuštění v Praze chybět suspendovaný Glenn Kamara, byl dotázán, zda zápas spadá do kategorie must-win.

Řekl: „Nevadí mi, když to řekneš takto.

„Chceme se pokusit vyhrát každý zápas tady v Rangers, bez ohledu na to, kde sedíme u stolu, ale po prohraných prvních dvou zápasech si myslím, že je velmi důležité, abychom tento zápas vyhráli (s Brondby).

Obránce Rangers Conor Goldson říká, že v poslední době nemluvil se svým agentem ani s klubem o možném prodloužení smlouvy



“Musíme vzít alespoň čtyři body, ideálně šest, takže zítra potřebujeme výkon a skóre, které se pokusí zahájit tuto kampaň.”

„Nemyslím si, že by náš výkon byl na míle daleko, ale je to výsledek práce a dostat se ze skupiny, kde potřebujete výsledky, to dobře víme.

„Pokud to zítřejší hře dodá trochu větší tlak a lidé venku z ní budou chtít udělat zápas, který musí vyhrát, jsme s tím v pořádku.“

Hlavní body zápasu skotské Premier League mezi Rangers a Hearts



Gerrard vyzval ke zlepšení rekordu své strany před brankou, zejména od útočníka Alfreda Morelose, který tento víkend odmítl několik šancí proti Hearts při remíze 1: 1 Premier League na Ibroxu.

Gerrarda neuchvátilo pět gólů kolumbijského internacionála v 15 zápasech ve všech soutěžích v této sezóně, když vsítil 99 za Rangers a vyzval ho, aby věci “nepřemýšlel”.

Řekl: „Pět z 15 mi nestačí. Nejen od něj, myslím si, že potřebujeme dát více gólů, všichni naši útočníci.

Gerrard říká, že očekává více gólů od útočníka Alfreda Morelose, který v této sezóně vstřelil pět gólů v 15 zápasech.



„Jsme v Rangers a šance, které si vytváříme, očekávám od hráče, který jako devátý odehrál nejvíce minut, má více než pět z 15, takže to jsou statistiky, které musíme zlepšit.

„Když se podíváte na předchozí číslo 9 a rekord Alfreda z předchozích sezón, byl lepší než pět z 15.

“Jsem si jist, že sám Alfredo a určitě i já a trenérský tým, pokud jde o naše útočné jednotky a našeho hráče číslo 9, jim chtějí dát více gólů.”

„Pokud bych pro něj měl nějakou radu, bylo by to tak, abych se stále dostával na správná místa a určitě během chvilky dosáhne stovky. Dá tolik gólů, že na to ani nemyslí.“

Gerrard: Sankce za rasismus nejsou dostatečně velké

Gerrard byl vyslýchán kvůli rozhodnutí UEFA nepodléhat disciplinárnímu stíhání Sparty Praha poté, co vyšetřování obvinění z rasismu proti Camarovi našlo „nedostatečné důkazy“.

Gerrard a Goldson chtějí více opatření ze strany řídících orgánů, které pomohou potlačit rasismus ve fotbale



FC Ibrox kontaktoval řídící orgán evropského fotbalu poté, co záložník, který v březnu přijímal rasové týrání ze Slavie Praha, Ondrej Kudela, byl vypískán během porážky 1: 0 v České republice z minulého měsíce.

Po srpnovém rasistickém zneužívání Aureliena Chuaminiho Monakem byl fanouškům Sparty odepřen vstup na letenský stadion, ale zápasu bylo umožněno zúčastnit se asi 10 000 školáků spolu s některými dospělými, kteří doprovázeli.

Glenn Camara byl vypískán fanoušky, když byl v minulém měsíci zápasu Evropské ligy vyloučen mimo Spartu Praha.



Na otázku, zda byl rozhodnutím UEFA překvapen nebo zklamán, Gerrard odpověděl: „Je možné, že jsou oba.

„Už jsem to řekl a řeknu to znovu, nemyslím si, že tresty jsou pro tento druh věcí, a nejen v této hře, pokud jde o incident s Glenem, dost velké.

„Celkově si nemyslím, že tresty za rasismus jsou dostatečné, a myslím si, že proto to v dohledné době nebude úplně vymazáno ze hry.“