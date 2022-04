NASA vyslala lékaře na Mezinárodní vesmírnou stanici jako první na světě „Holoportation“.

Nikdy tu nebyl takový domácí hovor. V první komunikaci na dálku byl letový chirurg NASA převezen na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), kde se objevuje a mluví jako virtuální přítomnost v reálném čase, stovky kilometrů nad zemským povrchem.

Pokud to vypadá Star TrekNejsi moc daleko. (Po všem, Star Trek: Voyager nerozlišuje se Umělým lékařem byla 3D projekce.)

Ale to není sci-fi. Když letecký chirurg NASA Joseph Schmid v říjnu loňského roku přiletěl na Mezinárodní vesmírnou stanici, tuto iluzi umožnila technologie „Holoportation“ společnosti Microsoft, která uživatelům umožňuje komunikovat s 3D reprezentacemi vzdálených účastníků v reálném čase.

„Tohle je [a] Zcela nový způsob lidské komunikace na obrovské vzdálenosti,“ říká Schmid. „Je to zcela nový způsob lidského průzkumu, kdy naše lidská bytost může cestovat daleko od planety.“

Schmid a další členové týmu během holoportace. (ESA/Thomas Pesquet)

Na rozdíl od tradičních holografických projekcí, které se zdánlivě vznášejí ve vzduchu, aby je kdokoli viděl, vyžaduje technologie Holoportation použití náhlavní soupravy pro rozšířenou realitu, jako je například HoloLens společnosti Microsoft, aby nositel mohl vnímat (a komunikovat s) vzdáleně zachycenou osobu (osoby). , Natočeno pomocí nastavení více kamer na jejich skutečném místě.

V tomto případě astronaut Evropské vesmírné agentury (ESA) Thomas Pesquet, který byl na palubě Mezinárodní vesmírné stanice a měl na sobě tento headset, vedl obousměrný rozhovor se Schmidem a členy jeho lékařského týmu spolu s Fernandem de la Pena Laca, generálním ředitelem. z ESA AEXA Aerospace, která vyvíjí vlastní software Holoportation (druh, který umožnil tuto relaci na ISS).

Přestože technologie Holoportation od společnosti Microsoft existuje – v různých fázích vývoje – již několik let, nikdy nebyla použita pro něco tak ambiciózního, jako je tato: propojování lékařských výzkumníků zaměřených na Zemi s astronauty na misi, obíhání planety stovky mil za nadmořská výška, obloha.

Tento přesný typ schopnosti – přemosťování fyzických propastí za účelem propojení lidí na obrovské vzdálenosti ve vesmíru – však může být důležitý pro budoucí mise na průzkum vesmíru. Tímto způsobem mohou vědci virtuálně interagovat s 3D reprezentacemi vzdálených účastníků na Zemi, vesmírných stanicích nebo jiných kosmických lodích v reálném čase, což umožňuje spolupráci, která může být komplexnější a poutavější než standardní 2D videohovory.

„Naše fyzické tělo tam není, ale naše lidská bytost určitě ano,“ říká Schmid.

„Představte si, že si vedle sebe můžete vzít nejlepšího školitele nebo skutečného konstruktéra obzvláště složité technologie, ať na ní pracujete kdekoli.“

Letový chirurg NASA Joseph Schmid letěl na Mezinárodní vesmírnou stanici. (ESA/Thomas Pesquet)

Dalším krokem ve vývoji technologie je umožnit plně obousměrné interakce holoportace.

Během tohoto experimentu byl Pesquet jediným účastníkem, který nosil náhlavní soupravu s rozšířenou realitou, která mu umožnila vizualizovat ostatní účastníky jako digitální hologramy, protože Schmid a ostatní účastníci sami taková zařízení nenosili.

Jakmile budou všichni účastníci podobně vybaveni, vyhlídky na skok do reality někoho jiného se mohou pro astronauty mimo svět stát ještě informativnější a transformativní – ať už konzultujete zdravotní problém s lékaři na Zemi nebo sdílíte důležité poznatky o cílech mise s výzkumníky NASA. .

„O co skutečně hrajete, jsou příležitosti pro delší lety do vesmíru a lety do hlubšího vesmíru,“ řekl Christian Mander, ředitel výzkumu společnosti AxiomSpace pro vesmírnou infrastrukturu. Vysvětlení pro Verge v roce 2021.

„Tady mluvíte o tom, že chcete vytvořit lidské spojení mezi vaší posádkou – bez ohledu na to, kam cestují – a zpět s někým na této planetě.“