Český premiér Peter Fialla řekl, že není možné, aby se Rusko okamžitě vzdalo plynu

V posledním vývoji rusko-ukrajinské války považoval předseda vlády ČR Petr Fiala za nemožné okamžitě se vzdát ruského plynu. Podle premiéra je to těžké, protože země je z 90 % závislá na ruských uhlovodících. Fiala své vyjádření upřesnil s tím, že pokud by k takové volbě došlo, podle informací v médiích by Česko hrozilo hrozivými následky.

Předseda vlády navíc zdůraznil, že národ již zaznamenává „prudký nárůst cen energií a paliv“. Z podobných pozic vystoupili kromě Česka i prezidenti Rakouska a Německa a ředitel evropské diplomacie Joseph Borel.

Od vypuknutí války mezi Moskvou a Kyjevem 24. února se navíc Česká republika stala prvním členem Severoatlantické aliance (NATO). 5. dubna Ve snaze posílit ukrajinskou obranu proti Rusku proplul minulý měsíc kolem obklíčené sovětské země vlak s desítkami ruských tanků a obrněných vozidel T-72.

„Česká republika dělá vše, co může, aby pomohla Ukrajině“: ministr obrany ČR

Přestože vládní představitelé přiznávají přesun důležitých vojenských prostředků, včetně pěchotních vozidel BVP-1, do válkou zničené země anonymně, česká ministryně obrany Jana Černoková odmítla sdělit podrobnosti o vojenské pomoci. Černozová v rozhovoru pro média řekla: „Ujišťuji vás, že Česká republika… bude nadále pomáhat Ukrajině, jak jen bude moci, a bude i nadále pomáhat lehčí a těžší vojenskou technikou.“

O doručení jako první informovala na Twitteru Česká státní televize se záběry vlaku naloženého pěti tanky a pěti válečnými vozidly. Po dohodě spojenců z NATO byl podle České televize export „dárkem“ (na Ukrajinu).

Mezitím, od začátku plné ruské okupace, poskytla Česká republika Ukrajině celkem 1 miliardu korun (cca 45 milionů dolarů) na vojenské dodávky. Vojenské dodávky přišly poté, co Německo 1. dubna schválilo výměnu desítek vozidel pěchoty (IFV) poté, co bylo odsouzeno za neposkytnutí adekvátní vojenské pomoci Kyjevu. Mezitím během setkání ministrů zahraničí NATO ve dnech 6. a 7. dubna generální tajemník Jens Stoltenberg uvedl, že se očekává, že partneři globální vojenské aliance budou diskutovat o zvýšení dodávek zbraní Ukrajině.

(Obrázek: Twitter @ P_Fiala / AP)