Samsung Galaxy Chromebook 2 je nyní možné zakoupit v Best Buy

Nejnovější notebook Samsung se systémem Chrome OS, Galaxy Chromebook 2, je Nyní je možné zakoupit v Best Buy. Chromebook 2 byl poprvé představen na CES v lednu a má novou obrazovku QLED, 360stupňový závěs a nápadnou červenou barvu. Začíná to na 549,99 $ pro Celeron a jde až na 699,99 $ za verzi Core i3, což ji řadí na vyšší konec Chromebooků.

Tato cena je u Chromebooku 2 nejdůležitější, protože je mnohem nižší než u Chromebooku Galaxy, který debutoval před rokem. Starší Chromebook měl displej 4K OLED a byl dodáván s dotykovým perem – na nový model se nehodí – ale při uvedení také stál méně než 1 000 dolarů. V naší recenzi jsme zjistili, že i přes působivý displej a úžasnou práci s barvami, původní Galaxy Chromebook neospravedlnil své náklady, zejména díky špatné výdrži baterie.



Dosud jsme nový Chromebook 2 nestáhli, ale musíme se do toho pustit Podívejte se na stroj osobně V lednu to rozhodně vypadá, že bude kompetentní. Obrazovka QLED nedosahuje značek na panelu OLED, ale bude těžké si ji všimnout, aniž byste ji nastavili vedle sebe, a zbytek přizpůsobení a dokončení Chromebooku 2 je slušný za cenu objednávek společnosti Samsung. A co je nejdůležitější, stále přichází v ohromující červené barvě. Možná si všimnete extra hmotnosti – Chromebook 2 je asi o půl libry těžší – ale stále je to celkem méně než tři libry a měl by se snadno přenášet.

V blízké budoucnosti budeme mít kompletní recenzi Chromebooku 2, ale pokud nechcete čekat a nějakou si pořídit sami, můžete ji hned teď najít v místním Best Buy. Jen doufejme, že Samsung naposledy zlepšil výdrž baterie