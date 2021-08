Silný český dokument Staňte se svědky sovětské invaze v roce 1968

Je těžké si představit časově náročnější a zdokumentovanější dokument než „Obnovení obsazení“ Johna Sikkiho, které mělo premiéru v sobotu 21. srpna na filmovém festivalu v Karlových Varech v České republice. Film měl světovou premiéru 53 let ode dne převrácení sovětských tanků a vojenských vozidel v Československu a byl promítán v srpnu 1968 v divadle Kino Čas, kde byla vojenská vozidla vidět sedět na ulici.

Oskarové „Bližší vlaky“ Cikcaka Menzela, „Hasičský ples“ Miloše Formana a „Párty hostů“ Johna Němka. Zvýšená svoboda tisku a svoboda slova.

Tyto reformy se setkaly s chladnou reakcí v Sovětském svazu, který ovládl komunistický tábor ve východní Evropě – a po rozpadu jednání s DuPontem Sovětský svaz a další země Varšavské smlouvy vyslaly do Československa 200 000 vojáků a 2 000 tanků. Za Pražské jaro a jeho reformy.

Tento kontext nedostanete v „Rekonstrukci Occupy“, která jde hlouběji než popis. Tento přístup mohl omezit život filmu v zemích, které tuto velkou éru ve východní Evropě neznají, kde byla svoboda krátce spálena a rychle uhasena. (Viz smyšlený popis klasického románu Milana Gundery Nesnesitelná lehkost bytí.) Na výročí v okupovaném a okupovaném městě to ale není problém.

Film začal jako tajemství: přítel představil dokumentaristovi Johnu Chickleymu, který po desetiletí sbíral filmové archivy, krabici 35 kotoučů, o kterých se domníval, že byly natočeny během invaze. Na kotoučích byly čtyři hodiny záběrů sovětské armády převalující se v Československu, po nichž následovaly protesty mladých sexistů.

Sickle nevěděl, kdo tyto scény natáčí a kdo je v nich natáčí, nejprve si myslel, že je to nutné, pokud z toho chce udělat film. Ale bez ohledu na to, jak moc se záběry pracoval, v post-screeningové relaci otázek a odpovědí si uvědomil, že ji vlastní, a to i bez vysvětlení-a šel do národní televize a apeloval na kohokoli v té době. Když si myslel, že je lze natáčet ve scénách, obdržel více než 1 000 odpovědí.

České rodiny si pošetile začínají hrát se svěžími scénami, jako je plavání, rybaření a úprava vlasů … ale během několika minut se to začne potichu mísit se scénami vojenských vozidel, která se valí po ulicích měst a venkovských silnicích.

Když se podíváme na ocelový most hořící pod tíhou tanků, jsou ještě zábavnější chvíle, kdy někdo, kdo byl svědkem události v roce 1968, ukázal na ceduli s nápisem „5T“ na jednom konci mostu. „Možná si mysleli, že je to„ 5 tanků “, takže ho přejely tři nebo čtyři tanky a havarovalo to,“ říká.

Scény se hrají bez vlastního soundtracku; Jsou to tiché klipy, a když svědci nepopisují, co vidíme, scény zasáhne šílené, napjaté ticho nebo jasná hudba skladatele Johna Šikla Milliho.

Svědci jsou však zásadní, protože účelem „rekonstrukce agrese“ není vysvětlit sociálně-politický význam toho, co se stalo, ale odhalit, jak to vypadalo a jak se to cítilo. Jeden po druhém se ve scénách objevují na obrazovce, aby poukázali na své mladší, a po sovětské okupaci se v zemi rozvinul pocit zoufalství, protože upadla do dalších dvou desetiletí útlaku. Po chvíli je zde jemná podobnost s obrázky a svědky.

Ale určitým způsobem jde o to: způsob, jakým se moc v okamžiku změnila a mnoho mladých lidí změnilo svůj život. “Nechci vysvětlovat éru,” řekl Sickle v příspěvku na otázky a odpovědi – místo toho o tom svědčí “rekonstrukce okupace”.

