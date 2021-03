Loop Hero, nekonečná a návyková RPG hra s prodejem půl milionu kopií za jeden týden

Před týdnem bylo na Steamu spuštěno překvapivé nekonečné RPG o konci světa, které vydalo Devolver. Nyní, jen o sedm dní později, se Loop Hero prodalo půl milionu kopií. Loop Hero vás postaví do kůže hrdiny, který se probouzí ve zcela zničeném světě, ale na prázdné kruhové cestě plné slizkých nepřátel. Když se pohybují kolem prstenu, bojují s nepřáteli a získávají zpět světové vzpomínky v podobě karet – jak vybavení, tak terénu. Jejich umístění přináší položky, které si Prázdný svět pamatuje, a vytváří nové síly pro hrdinu, ale také pro nová monstra k boji. Loop Hero končí kombinací hry Marog-like, stavitele balíčků, strategické hry a RPG, když umisťujete karty, měníte své vybavení, bojujete, vrátíte zpět nebo zemřete a vracíte se do tábora, abyste si pomalu stavěli. Síla pro další běh.

Vzhledem k tomu, že nyní je půl milionu hráčů a průměrná hrací doba je 12 hodin, je to odhadem minimálně 3 biliony hodin hraní a 18 miliard epizod (alespoň podle Devolvera. Kdo by to mohl trochu přehánět). Soundtrack je také nejrychleji prodávaným v historii Devolveru. Developer Four Quarters vydal na Steam novou dávku obchodních karet na oslavu tohoto počinu a v současné době pracuje na kvalitnějších aktualizacích Loop Hero, jako je vylepšený systém ukládání, nové nastavení rychlosti a nové odměny pro šéfa – plus více obsahu, abyste se dostali z řady, včetně nových karet, tříd a transformací.

“Když jsme se poprvé setkali s Loop Hero, vedlo to k 98% poklesu produktivity v Devolveru,” uvedl vydavatel ve svém prohlášení. “Nemůžeme dostatečně poděkovat Four Quarters za to, že nám dali příležitost podělit se o jejich úžasnou hru se zbytkem světa. Absolutně si zaslouží veškerou pochvalu, které se jim doposud dostalo, ale vážně, nemůžeme dělat žádnou práci a můžete nikdy se z toho nezotaví.

Loop Hero je nyní spuštěn na Steamu a na naší wiki Loop Hero máme podrobné vysvětlení Loop Hero, které vám pomůže přežít vaše cesty kolem tajemné cesty hry. Chcete se dozvědět více o úspěchu útěku, podívejte se na naše video na * Clears the Throat * „RPG idle deck action roguelite idle built in chiptune gothic pixel-driven story“.

Rebecca Valentine je zpravodajskou zpravodajkou pro IGN. Najdete jej na Twitteru Vložte tweet.