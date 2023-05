Recenze hry „Gllum“ vykreslují nevzhledný obrázek

Jednou z nejpůsobivějších her posledních let je „The Lord of the Rings: Gollum“, tajný titul, který prozkoumává cestu postavy na cestě k událostem „The Lord of the Rings: The Fellowship of the Prsten.“

Hráči musí činit různá rozhodnutí v závislosti na tom, zda jsou na straně Gluma nebo Smeagola. Reakce na náhledy byly vlažné, s kritikou grafiky a bez velkého nadšení.

S nyní vydanou hrou byly provedeny revize a výsledkem je jeden z nejrecenzovanějších hlavních herních titulů za dlouhou dobu. S počtem 25 recenzí je titul 40/100 pouze na verzi pro PS5 Metakritickýa 43/100 pro PC verzi (s 19 recenzemi). A co je nejvýmluvnější, na stránkách není jediná kladná recenze, ta nejlepší je „smíšená“.

Ačkoli má titul tolik technických problémů jako mnoho her v poslední době, je to hra samotná, na kterou mají recenzenti, jak se zdá, nejvíce stížností.

Zatlačte krabici Říká se, že se chlubí „nesmírně zastaralým designem úrovní, nepřesným ovládáním, bolestným nedostatkem vyleštěné, zablácené a nevýrazné grafiky a nudným příběhem“.

hrát hry Dává jí 2/10 a říká: „Je to bezesporu objektivně nejslabší a nejrozbitější hra, jakou jsem kdy musel dohrát… Žádné přepracování nemůže zcela vyhladit její průměrný celkový design.“

Gamespot Dává tomu 2/10 a říká: „Stejně jako Glumovo pátrání po Jednom prstenu, moje pátrání po dokončení Pána prstenů: Glum byl plný nekonečných nezdarů, nemožných šancí a stále rostoucí úrovně šílenství.“

Konečně, digitální trendy Říká, že jejich zkušenost s verzí pro PS5 byla velmi nestabilní a vzdali se po 11. pádu hry.

‚The Lord of the Rings: Gollum‘ je nyní k dispozici pro PC, PS5, PS4, Xbox One a Xbox Series X | S.