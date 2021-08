Ghost Of Tsushima PS5 má možnost přenosu PS4 Save

Snímek obrazovky : Sony

Uložit převody Na PS5 byla nepořádek. Lidé znovu a znovu chtěli hrát upgradované verze svých starých her pro systém PS4, aby zjistili, že nemohou importovat své předchozí soubory pro uložení, aniž by konzoli položili na temný oltář a provedli tajemný rituál. Ghost of Tsushima: Director’s Cut Přizpůsobte to.

Verze hry pro PS5 má řešení, jak importovat uložení PS4 přímo do úvodní nabídky. Vyberte možnost „Přenést uložení konzoly PS4“ a hra okamžitě vyhledá soubory buď lokálně, nebo prostřednictvím připojení USB, a zpřístupní je k hraní v upgradované hře. Chvála Pánu! Stejně tak vývojář Sucker Punch.

Proč je to tak důležité? Možná si vzpomenete, kdy zázrak mstitelé Vyšla verze PS5 Jen jaká bolest hlavy Hráči si tak mohou načíst svá stará uložená data. Nemohli to pohnout, sebrat to a jít. Ve verzi PS4 museli odemknout data zázrak mstitelé a odtamtud je migrovat ručně.

Byl to problém, zejména proto, že mnoho lidí již tuto verzi hry odstranilo a donutilo je počkat, až se znovu stáhne, než ji mohou začít hrát. Remake remízy Final Fantasy VII Má stejné problémy, což dokazuje, že Microsoft Měl právo se chlubit O službě „Smart Connect“, která koneckonců zvoní.

podle digitální slévárna, nová, snáze použitelná funkce přenosu formátu Duch Tsushima Je to výsledek aktualizace sady SDK (Software Development Kit) od společnosti Sony, která umožňuje systému PS5 automaticky číst data PS4. To znamená, že další vícegenerační hry PS5 by také měly dostat snazší možnost přenosu uložení. Aktualizace EA PS5 byla nedávno vydána pro Star Wars Jedi: Fallen Order jeden taky.

Bylo by hezké, kdyby se PS5 spustilo s tímto řešením, ale hej, lepší pozdě než nikdy, zejména proto, že většina lidí, kteří chtějí novou PlayStation, ji stále nemůže získat. Možná, že v době, kdy to konečně udělají, Sony zjistí, jak automaticky přenášet uložená data přímo z cloudu.