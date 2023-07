Švédsko obviňuje Gretu Thunbergovou z neuposlechnutí policie – DW – 07/05/2023

Švédská prokuratura ve středu oznámila, že obviní „mladou ženu“ za to, že odmítla uposlechnout policejní příkazy opustit červnový klimatický protest ve městě Malmö na jihu země.

Mluvčí 20leté klimatické aktivistky Grety Thunbergové potvrdila, že je ve skutečnosti obviněna.

Obvinění pramení z klimatického protestu v Malmö, ropném přístavu, který trval několik dní.

Thunberg se podílel na přerušení lodní dopravy v přístavu spolu s organizátory protestů z Ta Tillbaka Framtiden (Take Back the Future). Thunberg a další byli zatčeni 19. června poté, co úspěšně bránili provozu v zařízení.

Thunberg protest aktivně komentoval, dokonce zveřejnil selfie s nápisem „Jag blockerar tankbilar“ (Zastavuji tankery), když stál před cisternovým náklaďákem.

Tehdy na Instagram napsala: „Rozhodli jsme se nebýt diváky, místo toho fyzicky zastavit infrastrukturu fosilních paliv. Rekultivujeme budoucnost.“

Mladá aktivistka je tváří mládežnického klimatického hnutí od doby, kdy inspirovala „Friday’s For Future“, které vyrostlo z jejího prvního sólového „School Strikes“ ve švédském parlamentu ve věku 15 let. A otevřeně hovořila o naléhavosti klimatické krize. od té doby aktivistům, vládním představitelům a podnikatelům.

V březnu napomenula tyto vůdce za jejich „bezprecedentní zradu“ po zveřejnění výroční zprávy Poradního panelu pro klima mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu.

Nyní se očekává, že Thunbergová předstoupí u okresního soudu v Malmö do konce července. Obvinění z neuposlechnutí policie mohou vést až k šesti měsícům vězení, ačkoli státní zástupkyně Charlotte Ottosenová řekla švédským médiím, že většina končí pokutami.

Do německého uhelného města se sjíždějí tisíce klimatických demonstrantů Chcete-li zobrazit toto video, povolte JavaScript a zvažte upgrade na webový prohlížeč Podporuje HTML5 video

js/jcg (AFP, AP, dpa)