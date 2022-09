Jeden z nejlepších hráčů v historii tureckého fotbalu: Arda Turan

Ankara

Arda Turan (35), jeden z nejlepších hráčů v historii tureckého fotbalu, v pondělí oznámil svůj fotbalový důchod.

Byl velmi vyznamenaným hráčem, který pomohl svému týmu vyhrát tituly v La Lize i turecké superlize a v roce 2011 vyhrál Evropskou ligu UEFA.

raná léta

Arda Turan se narodila 30. ledna 1987 v Istanbulu. V roce 2000, když mu bylo pouhých 13 let, přestoupil do mládežnického týmu Galatasaray v Istanbulu.

Po šesti letech hraní s mládežnickým týmem byl Turan zapůjčen do Manisapuru ve druhé polovině sezóny 2005-06, aby získal zkušenosti.

Pod trenérem Erssonem Janalem odehrál Arda 15 ze 17 zápasů zbývajících v sezóně. Tam si připsal jednu asistenci proti svému bývalému klubu Galatasaray.

Po návratu domů mu Galatasaray nabídl prodloužení smlouvy do roku 2011, což přijal.

Jeho prvním velkým vystoupením bylo vítězství Galatasaraye 5:2 nad českým klubem FK Mladá Boleslav v kvalifikaci Ligy mistrů UEFA 2007, ve kterém vstřelil dva góly.

V sezóně 2007-08 si Turan zajistil svůj první a jediný turecký titul v Premier League s Galatasaray FC.

Turecká fotbalová reprezentace byla v létě 2008 jedním z adeptů na titul na Euru 2008. Levý křídelník byl nedílnou součástí bronzového týmu, který se proslavil svým návratem.

Problémy, přejezd do Španělska

Sezóna 2008-09 byla pro Ardu Turana zlomová. Galatasaray si vedl špatně po celou sezónu a sotva mohl skončit pátý, aby se mohl zúčastnit mistrovství Evropy.

Turan, který byl do té doby známý svým přátelským chováním, si nejprve pošramotil reputaci v 27týdenním derby zápase proti Fenerbahce. Byl vyloučen s červenou kartou a po zápase učinil agresivní prohlášení před novináři.

V následující sezóně se Lions rozhodli svůj tým přestavět. Arda byl srdcem nového týmu, protože byl jmenován kapitánem a získal ikonický dres s číslem 10, který dříve nosily legendy týmu včetně George Hagiho a Metina Oktaye.

V sezóně 2009-10 se od Turana, v té době pouhých 22 let, očekávalo, že povede tým trénovaný Frankem Rijkaardem včetně hvězdných hráčů jako Harry Kewell, Kader Keita, Lincoln a Milan Barros. Tato těžká odpovědnost vyvíjela na Turana velký tlak a zdálo se, že se čím dál víc zlobí. Během alespoň jednoho bodu se ocitl vypískaný svými fanoušky.

Sezóna 2010-11 byla horší jak pro Galatasaray, tak pro kapitána Turana, protože Lions čelili jedné z nejhorších sezón v klubové historii a sezónu zakončili na osmém místě.

Během sezóny také utrpěl několik zranění třísel, která později přerostla v chronický problém až do konce jeho kariéry.

Ardova příležitost znovu rozkvést svou kariéru přišla od španělského klubu Atlético Madrid, protože klub mu nabídl přestupovou nabídku přes 14 milionů dolarů, kterou přijal.

Turan dosáhl vrcholu své hry s klubem Madridista a pomohl jim vyhrát Evropskou ligu UEFA v roce 2011, Superpohár UEFA v roce 2013 a titul španělské ligy v roce 2014.

V červenci 2015 provedl Turan největší přestup v historii tureckého fotbalu podpisem smlouvy se španělskou velmocí Barcelonou v hodnotě přes 37 milionů dolarů.

upadnout v nemilost

Přestože v roce 2016 vyhrál s Barcelonou jednou titul v La Lize, Turanovo působení v Barceloně bylo pro mnohé zklamáním.

Španělský tisk ji dokonce zařadil mezi „11 nejhorších v sezóně“.

Poté, co Barcelona nějakou dobu hledala vhodný klub pro Ardu, rozhodla se v roce 2018 zapůjčit levého křídla do tureckého klubu Basaksehir.

Poté, co skončila jeho půjčka s Basaksehirem, se Turan vrátil do Galatasaray v roce 2020 na bezplatný transfer.

Nicméně, kvůli jeho nepřítomnosti na hřišti po dobu několika let, jeho příspěvky do týmu selhaly a 12. září oznámil svůj odchod do důchodu.

Herní styl, rozdíly

Arda byl velmi talentovaný neplatič. Jeho kontrola nad míčem, vize hry a přihrávky byly vynikající.

Jeho tendence driblovat směrem k brance z levé lajny mu dala příležitost trefit některé dobře přijímané střely a nečekané góly.

Byl jmenován kapitánem jak Galatasaray, tak tureckého národního týmu.

Přestože je jméno Turan jedním z nejtalentovanějších hráčů v turecké fotbalové historii, během své kariéry několikrát vyvolalo kontroverzi.

Jeho mediální a politické vztahy vyvolaly kontroverze.

V roce 2016 se o Turanovi proslýchalo, že vedl vášnivou diskusi s tehdejším manažerem tureckého národního týmu Fatihem Terimem o odměnách, které hráči za turnaj obdrží.

6. června 2017 Arda napadl novináře Bilala Mayse tak, že ho na palubě reprezentačního letadla urazil a udusil. Druhý den řekl, že toho nelituje, odmítl se omluvit a oznámil odchod z národního týmu.

10. října 2018 turecký zpěvák Berkay tvrdil, že Arda Turan obtěžoval a napadl jeho přítelkyni v nočním klubu. Záběry ukazující Turana v nemocnici poblíž Berkay a Benátek vyvolaly veřejnou kritiku.

Webová stránka agentury Anadolu obsahuje pouze část zpráv poskytovaných předplatitelům systému AA News Broadcasting System (HAS) a souhrnně. Kontaktujte nás prosím ohledně možností předplatného.