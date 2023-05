Policie Mayfield Heights vítá svého nejnovějšího důstojníka K-9 Mavericka

Mayfield Heights, Ohio – Policejní oddělení Mayfield Heights přidalo svého nejnovějšího člena v pondělí (8. května), kdy šerif Anthony DiCicco přísahal v K-9 Maverick do síly.

DiCicco složil přísahu během pondělního zasedání městské rady, přičemž jménem psa promluvil Maverickův psovod, pochůzkář Mike King.

King zopakoval starostova slova, když DiCicco řekl: „Já, K-9 Maverick, přísahám, že budu věrně a nestranně plnit své povinnosti policejního důstojníka K-9 pro město Mayfield Heights.“

Prostřednictvím Kinga Maverick také souhlasil s „podporou ústavy Spojených států, zákonů státu Ohio a charty a nařízení města Mayfield Heights“.

Maverick sundá náklad ze svých nohou, když mu hlídkující Mike King recituje přísahu úřadu, jak to řídí starosta Anthony DiCicco.

Ihned po složení přísahy předali Rotary Club prezidenta Hillcrest Sunrise Jackieho Minotase a viceprezidenta Alana Semethyho MHPD šek od Rotary na 5 000 $. Peníze na výcvik a vybavení policejního křižníku pro přeběhlíka.

King poděkoval Hillcrest Rotary a řekl: „Pro K-9 je potřeba spousta vybavení. Teplota ve vozidle musí být neustále regulována.“

„Díky[Rotary]budeme moci nakoupit spoustu vybavení, což určitě pomůže s programem a ušetří městu peníze za nákup těchto věcí. Moc děkujeme.“

Kromě toho Hillcrest Rotary poskytne udržitelný dar ve výši 1 000 $ na pomoc s Maverickovými účty za veterináře a náklady na jídlo.

King vyšel z poradních síní s Maverickem po boku a řekl, že to bylo devět let, co MHPD dostalo pomoc od K-9. Bylo by to poprvé, co King pracoval jako psovod K-9. Přeběhlík bude doprovázet krále na všech směnách.

Pokud byly Maverickovy služby potřeba v hodinu, kdy King nebyl naplánován, King řekl: „Můžou mi zavolat a my budeme po ruce.

„(Maverick) bude dělat šňupání drog, stejně jako hlídky, prohledávání článků, prohledávání budov, prohledávání oblastí a sledování a zatýkání.“

Jednoletý německý ovčák byl vychován a vycvičen v České republice pod jiným jménem a pro svou novou roli u MHPD dostal jméno Maverick.

