Kontroverzní volby v USA v roce 2016 souvisí se zvýšeným rizikem srdečních chorob | Věda

Jak stresující může být kampaň? Podle vědců je to potenciálně život ohrožující, přinejmenším v případě prezidentských voleb v USA v roce 2016. Dvě studie naznačují, že fraktální kampaň mohla zvýšit riziko arytmií a exacerbace vysokého krevního tlaku u lidí se základním kardiovaskulárním onemocněním.

Jedna studie se zaměřila na téměř 2 500 lidí (většinou bílých lidí s průměrným věkem přibližně 71 let) s implantovanými srdečními zařízeními v Severní Karolíně, což je ve volbách roku 2016 prudký stav, který byl zasažen komerční reklamou a silně negativními událostmi politické kampaně.

Vědci zkoumali výskyt arytmií (rychlý nebo velmi pomalý srdeční rytmus nebo arytmie) v šestitýdenním období před a po volbách a porovnali je se dvěma šestitýdenními kontrolními obdobími v červnu / červenci 2016 a říjnu / listopadu. 2015.

Podle studie zveřejněné v časopise Journal of the American Heart Association došlo ke zvýšení rizika arytmie během volební fáze oproti kontrolním obdobím o 77%, a to i po zohlednění faktorů, včetně věku a základních zdravotních stavů.

Zejména došlo k 82% zvýšení výskytu atriálních arytmií, což je abnormální srdeční rytmus, který začíná ve dvou horních komorách srdce a může vést ke vzniku krevních sraženin, mozkové mrtvice a dalších komplikací. Došlo k 60% nárůstu ventrikulární arytmie, což je nepravidelný srdeční rytmus, který postihuje dolní komory srdce a který může vést k zástavě srdce.

Hlavní autor studie, Dr. Lindsay Rosman, odborný asistent medicíny na univerzitě v Severní Karolíně, uvedl, že předchozí výzkum ukázal, že akutní kardiovaskulární příhody mají tendenci k prudkému nárůstu po událostech, jako jsou přírodní katastrofy a teroristické útoky. „Ale přímá souvislost mezi stresujícími politickými volbami a nárůstem srdečních příhod nebyla dosud prokázána.“

Vědci také hodnotili, zda se riziko arytmií liší podle příslušnosti ke straně. Překvapivě lidé, kteří hlasovali pro prohrávající kandidátku Hillary Clintonovou, nezaznamenali vyšší míru arytmie než ti, kteří hlasovali pro vítěze Donalda Trumpa.

Samostatná studie zkoumala změny krevního tlaku mezi různými etnickými skupinami. Odečty byly porovnány s přibližně 2 000 nehispánskými bílými, nehispánskými a bělochy a mexickými Američany v předvolebním období (květen až říjen 2016) oproti 1700 náhodně vybraných účastníků ze tří skupin ročně v novém předsednictví (listopad 2017 do dubna 2018.)

Vědci zjistili významné zvýšení krevního tlaku u černých amerických a mexických účastníků s vysokým krevním tlakem, ale významně nezvýšili krevní tlak u lidí, kteří vysoký krevní tlak již neměli (bez ohledu na jejich etnický původ).

Vedoucí autor Dr. Andrew Hwang, odborný asistent klinické vědy na High Point University v Severní Karolíně, uvedl, že je možné, že při zhoršování tlakoměru hraje roli čas. „Avšak vzhledem k tomu, že americké volby v roce 2016 byly významnou národní událostí, můžeme mít podezření, že volby mohly částečně přispět ke změnám krevního tlaku.“