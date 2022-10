Studenti AHIBS reprezentují UTM na Univerzitě Hradec Králové, Česká republika v rámci „Summer Student Exchange Program“

Muhammad Hazim Bin Raslan, bakalářský student marketingu na Azman Hashim International Business School (AHIBS), University of Technology Malajsie (UTM) byl vybrán k účasti na „Výměnném programu studentů pro letní semestr“, který pořádá Univerzita Hradec Králové se sídlem v České republice. republiky pro jednu osobu. Semestr začíná od února do června 2022.

Při potvrzení při příjezdu na Univerzitu Hradec Králové

Tento program byl financován z prostředků UTM a programu Erasmus + International Credit Mobility Program. Program poskytl studentům příležitost aktivně se zapojit do výuky, univerzitních aktivit, rezidenčního života a kulturního programu. Muhammad Hazem byl vybrán z několika stovek uchazečů napříč studenty UTM, aby byl jediným zástupcem veřejných univerzit pro studium ve střední Evropě, v České republice.

Rozhodl se studovat na Fakultě informatiky a managementu (FIM) a zúčastnit se programu Erasmus + International Credit Mobility. Každý akademický rok škola běžně hostí 200 výměnných studentů. Tito studenti významně přispívají k mezinárodní atmosféře na FIM a jsou integrováni do akademického a společenského života školy.

Iniciativa se zaměřuje na možnosti cestování pro studenty vybraných partnerských univerzit, konkrétně UTM a Univerzity Hradec Králové. Za jeden semestr mohou studenti získat kredity studiem v zahraničí. Po skončení období mobility se studenti vrátí na vysílající univerzitu, aby dokončili studium. Aby byli studenti způsobilí, musí být zapsáni v prezenční formě na některé z partnerských institucí Univerzity Hradec Králové.

V letním semestru 2022, vysoká škola přivítala 49 zahraničních studentů. Během uvítacího setkání děkan osobně pozdravil prvních 21 studentů. Většina studentů pochází z Evropy, ale nechybí ani účastníci z Tchaj-wanu, Thajska, Malajsie, Kolumbie, Mexika a Brazílie. Fakulta chtěla studentům vyjádřit vděčnost za to, že se dostali do FIM navzdory hrozným podmínkám kolem Covid-19.

Hazem se zúčastnil 6 z 39 nabízených kurzů po dobu trvání programu. Etika podnikání, ekonomika podnikání, mezinárodní obchod, odborná angličtina, prodej a reklama a marketingový průzkum patřily mezi témata, která se ve třídách probírala. Prostředí třídy a aktivity byly opravdu poutavé a jedinečné oproti standardu v UTM.

Během semestru na Univerzitě Hradec Králové

Do třídy byli zapsáni studenti z celé Evropy, Asie a dalších zemí. Účastníci dostali příležitost komunikovat se studenty z celého světa a zapojit se do internacionalizace v průběhu programu v prvotřídních zařízeních. Hazem mohl díky tomuto programu využít jedinečnou příležitost vyzkoušet si téměř všechna čtyři roční období, a to zejména v letním semestru. Navíc se mohl zúčastnit každé lekce, protože fakulta a lektoři komunikovali od převodu češtiny do angličtiny po celou dobu studia.

Studentské ubytování v Balachově, Hradec Králové Nabídka studentského bydlení v Palachova, Hradec Králové

Po šesti měsících výměnného programu objeví během celé výměnné cesty jedinečný druh nového prostředí a zvykne si na osobitý soubor hodnot, společenských norem a historických vhledů. Měl velký prospěch z toho, že byl vystaven tomuto a mohl se na tom všem podílet. Širší pohled na to, jaké to bylo žít a studovat v zahraničí, což je pro mnohé zkušenost, která změní život. Měl také možnost cestovat do mnoha úžasných míst, včetně Prahy, Bardubice, Brna a Hradce Králové. Naučte se nespočet inovativních věcí a seznamte se s mnoha novými přáteli z celé Evropy, zatímco budete mít příležitost navštívit všechna historická místa, kultury a civilizované společnosti.

Navštivte Prahu, Bardubice, Brno a Hradec Králové

Než jsem odcestovala do České republiky, neuměla jsem ani slovo česky. Komunikace s Čechy pro mě byla obtížná, protože většina z nich nemluví anglicky.“ Využil příležitosti získat základní komunikaci s Čechy pro interakci, což mu pomohlo lépe komunikovat a rozšířit si sociální obzory.

„Dává mi to příležitost plně se ponořit do jiného jazyka a zároveň zlepšit své komunikační schopnosti v zahraniční výukové atmosféře. Každý student, který se programu zúčastní, bude mít vždy zcela jiný a jedinečný zážitek. Obzvláště mě bavil systém veřejné dopravy, který byla poskytnuta,“ řekl.

Seznamte se s prožíváním postního období během ramadánu a slavením Eid al-Fitr v zahraničí v České republice s dalšími Malajci. „Mám několik potíží, zejména při půstu. Vysvětlil mi, že kvůli časovému rozdílu mezi Malajsií a Evropou 7 hodin a délce dne a noci zde musím držet půst více než 14 hodin a vstávám brzy, abych snědl Suhoor.“ .

Nejzajímavějším festivalem pro všechny malajské studenty studující v České republice je Hari Raya Aidilfitri. Všichni malajští výměnní studenti jsou zváni na Hari Raya Aidilfitri Celebration na Velvyslanectví Malajsie v České republice, které se nachází v Praze 6. Akce byla organizována s cílem sblížit a přivítat všechny Malajce, ať už studenty nebo zaměstnance Česká republika a poznávání se způsobem, který odráží pocity Raya Malajsie.

Oslava Hari Raya Idelvetriho na Velvyslanectví Malajsie, Praha 6

Měl jsem také možnost zúčastnit se Embassies Festival of Food and Culture, který se koná na farmářském trhu Prahy 6. V den akce jsem se pohyboval mezi stánky, abych prozkoumal různé kultury a ochutnal místní jídla z jiných ambasád zemí. Místní kuchyně a zábava jsou k dispozici všem návštěvníkům,“ řekl.

Velvyslanectví Festival jídla a kultury na Farmářských trzích, Praha 6 Velvyslanectví Festival jídla a kultury na Farmářských trzích, Praha 6

Závěrem lze konstatovat, že účast jako výměnný student zastupující UTM umožnila tento okamžik, který se stane jednou za život. Všichni studenti UTM jsou vyzýváni k účasti na krátkodobém nebo dlouhodobém výměnném programu. Život a studium v ​​jiné zemi v nesmírně rozmanité atmosféře mu otevřelo oči k alternativním perspektivám a dalo mu bohatší sociální a kulturní zážitek.

„Bylo pro mě ctí se zúčastnit, navázat celoživotní spojení se studenty z celého světa a objevit Českou republiku jako jednu z rozvojových evropských zemí. Rád bych vyjádřil své poděkování a obdiv celé mezinárodní kanceláři UTM týmu a vedení AHIBS za jejich neochvějné odhodlání pomáhat mu v celém procesu podávání žádostí.“