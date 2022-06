Nancy Grace sestavila „Dynasties Detectives“ pro třetí řadu (exkluzivní); Gillian Anderson, Jessica Chastain, Sylvester Stallone míří do Londýna na start Paramount +; Prodej Štíra – globální souhrny

Nancy GraceThe Dynasty Detective Collection pro třetí sezónu

výhradní: třetí sezóna Film Rise‚s Pokrevní detektivové v podání Nancy Grace Připravuje se. Show hostí slavného bývalého prokurátora a zkoumá hledání rodinné DNA a testování používané k odhalení nepolapitelných zločinců. Produkce začne koncem tohoto měsíce a show začne o několik měsíců později. „Věděli jsme, že když jsme se pustili do výroby vlastního originálního obsahu, bylo to na tom druhu, na kterém se dá stavět,“ řekl Max Einhorn, viceprezident pro akvizici a koprodukci společnosti FilmRise, a dodal: „Jakmile se Nancy Grace připojila, nebylo pochyb. v našich myslích.“ Tento program bude velkým lákadlem pro opravdové fanoušky zločinu.“ Grace je také výkonným producentem po boku Johna Terenzia. Pořádá HLN’s Grace Nancy Grace Zpravodajský pořad celebrit od roku 2005 do roku 2016 a KRT TV závěrečné řeči Od roku 1996 do roku 2007.

Více termínů

Gillian Anderson, Jessica Chastain a Sylvester Stallone míří do Londýna na zahájení akce Paramount

Posluchači jako Gillian Anderson, Jessica Chastain, Sylvester Stallone a Kevin Costner se příští týden sjedou do Londýna, kde ve Velké Británii spustí Paramount+. Americký mediální gigant uvedl, že jsou mezi nimi i hvězdy mnoha jeho pořadů První dáma, George a Tammy A žluté bundy Bude přítomen na akci Blue Carpet, jejíž vysílání bude v zemi a řadě dalších regionů spuštěno 22. června. Spojené království je považováno za hlavní prioritu pro Paramount+ a originální obsah včetně a sexy monstrum Remake už svítil zeleně. Populární televizní moderátor Graham Norton bude v pondělí hostit spuštění Paramount+.

Příběh pokračuje

Scorpion TV hity „Najít…“ nabídky

Distributor Scorpion TV uzavřel obchody ve Španělsku, Švýcarsku a České republice na dokumenty včetně Hledání panenských skal a další v oblasti tajného umění. Televize Prima v České republice vybrala balíček 22 titulů včetně všech hledám … nabídky, přičemž smlouvy byly také spojeny s AMC ve Španělsku a RSI Radiotelevisione Svizzera ze Švýcarska. První série napsaná na knihách Scorpion, SF8, Koupila ji také SBS Australia, zatímco Scorpion získal práva na CBC Canada Ve tvém obličeji, hudební zvíře A Ty a já a umění (8 x 30 min/HD).

Nejlepší termín

podepsat pro Uzávěrka newsletteru. Pro nejnovější zprávy nás sledujte FacebookA CvrlikáníA Instagram.

Klikněte sem a přečtěte si celý článek.