Online obchod Nintendo Switch vidí o Vánocích velké problémy se serverem

Fotografie : nintendo

Po celé zemi lidé všude vybalují nové kapesní počítače Nintendo, provozují své účty a snaží se koupit nové digitální hry. Ale během několika posledních hodin, Prostřednictvím sociálních sítíVýloha Nintendo Switch známá jako eShop byla v provozu a mimo provoz. Občas se načte, i když pomalu. Jindy se k podivně pomalým oranžovým menu k dokoupení nedostanete Mario Kart 8 Potřetí, bohužel.

Pod kódem chyby 2811-7429 zpráva, která na vás zírá po určitých potížích s načítáním, jednoduše říká, že konzole se nemůže připojit k serveru a že byste to měli zkusit znovu později. Kotaku Požádal jsem Nintendo o další informace o tom, kdy mohou uživatelé očekávat návrat služby. a Oficiální web serveru říká onlineMomentálně máme potíže s našimi síťovými službami.

Z velké části by to tak být nemělo velmi rušivé, pokud jde o užívání si konzole. Stále můžete hrát jakékoli hry, které již vlastníte, a nemůžete si kupovat nové věci, stahovat DLC a podobně. Je pravda, že také nemůžete uplatnit dárkové karty, což bude pravděpodobně na obtíž každému, kdo je dnes ráno dostal jako dárek. To je asi hodně lidí, že? Spousta lidí určitě nahrává a znovu načítá v naději, že se tentokrát něco změní… ach, možná to bude chvíli trvat.

Ale pro lidi se schopností dávat dárky nebo kupovat fyzické hračky, pokud věci nejsou staženy před zabalením – no, pravděpodobně jste v pořádku. Všichni ostatní: Upřímně, takové věci se stávají téměř každý rok, alespoň pro jednu z konzolí nebo jednu z hlavních her. Vím, že je to teď nepříjemné a pravděpodobně to bude velkou část dne. Servery jsou určitě ořezané. Přemýšlíš, že budeš trávit čas s rodinou nebo tak?

Nebo, pokud máte rádi dobré čtení: náš návrh pro Nejlepší hry pro Nintendo Switcha Prodeje Cream Crop nyní provádí konzole. Víš, až se obchod vrátí.