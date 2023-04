Zavádění plateb v reálném čase je v České republice pomalé

Podle nedávné studie PYMNTS o okamžitých platbách více než 60 zemí po celém světě přijalo nebo je v procesu vývoje platebního systému v reálném čase na národní nebo regionální úrovni.

Například v Evropě v posledních letech exponenciálně vzrostlo používání okamžitých plateb, přičemž země EU vyvíjejí plány na zajištění rychlých a bezproblémových přeshraničních plateb v celém regionu.

Jedním z hlavních celokontinentálních systémů, které tyto platby usnadňují, je systém okamžitých převodů Jednotné evropské platební oblasti (SEPA), známý také jako SEPA Instant, který byl spuštěn v roce 2017 s cílem umožnit rychlé platby v eurech ve 36 zemích v rámci oblasti SEPA.

Na domácí úrovni některé země SEPA, ve kterých není euro místní měnou, jako je Spojené království, Švédsko a Česká republika, vyvinuly platební systémy, které doplňují stávající celoevropský systém.

U posledně jmenovaného, ​​známého také jako Czech, začala cesta plateb v reálném čase spuštěním mezibankovního hrubého zúčtování Czech Express Real-Time. systém CERTIS Ještě v roce 1992.

CERTIS, v současnosti jediný mezibankovní platební systém ve středoevropské zemi, zpracovává bezhotovostní platby v českých korunách včetně kreditních a inkasních převodů. Aby byla finanční instituce (FI) schopna nabízet zákazníkům služby okamžitého placení, musí být nejen účastníkem CERTIS, ale musí se připojit k místnímu průběžnému systému.

Od 1. prosince 2022 přes 50 Banky a poskytovatelé platebních služeb (PSP) se podle údajů České národní banky dobrovolně zapojují do systému Pay As You Go, který umožňuje jednorázové převody až do výše 2 500 000 Kč (asi 115 000 USD).

Podle údajů Evropské rady pro platby (EPC) se však od března letošního roku zavázalo ke spotovému systému SEPA méně českých finančních institucí a poskytovatelů platebních služeb (celkem 20). Registrujte účastníky programu.

To a skutečnost, že platby v reálném čase tvořily v roce 2021 pouze 3,5 % objemu platebních transakcí v zemi, ukazuje na významný nevyužitý potenciál v prostředí plateb v reálném čase v zemi.

Tento potenciál se odráží ve výzkumu PYMNTS, který zjistil, že denní objem plateb v reálném čase v zemi by měl v roce 2026 dosáhnout 662 milionů, oproti 186 milionům v roce 2021, s roční mírou růstu 29 %.

