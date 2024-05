Svou účast potvrdili lídři Irska, Moldavska a České republiky a předsedové Evropské komise a Evropské rady

Po telefonických a videohovorech s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským, předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, prezidentem Moldavska Maia Sandu a prezidentem České republiky Petrem Pavlem, irský premiér Simon Harris potvrdili svou účast na Global Peace Summit.

Během videohovoru s Ursulou von der Leyen poděkoval Volodymyr Zelenskyj Evropě a Evropské unii za to, že stojí při Ukrajině. Oba lídři jednali o přípravách globálního mírového summitu, účasti co největšího počtu zemí včetně zástupců globálního Jihu a červnovém zahájení jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

Hlava státu zdůraznila důležitost pokračující obranné podpory Ukrajiny a posílení protivzdušné obrany. Ursula von der Leyenová ujistila, že pro vyřešení těchto problémů udělá maximum.

Poděkoval prezidentu Charlesi Michelovi za jeho podporu ukrajinské mírové formuli a pomoc při zapojení co největšího počtu zemí do Světového mírového summitu ve Švýcarsku. Strany také jednaly o přípravách na 25. summit Ukrajina-EU.

Volodymyr Zelensky a Simon Harris si vyměnili názory na vyhlídky spolupráce v oblasti odminování a uzavření dvoustranné bezpečnostní dohody. Dohodli se, že nařídí svým týmům, aby na dokumentu začaly pracovat co nejdříve.

Poděkoval hlavě státu Petru Pavlovi za jeho iniciativu k nákupu raket pro naši zemi. Prezident Ukrajiny poznamenal, že jeho okamžitá realizace bude mít velký význam na bojišti. Oba vůdci jednali o další obranné spolupráci a naléhavých potřebách ukrajinských bojovníků.

Volodymyr Zelenskyj a Maia Sandu si vyměnili názory na integraci obou zemí do Evropské unie.