České statečné srdce: Natáčení Jana Žižky ve „středověku“

Obrazový kredit: fair use, Bioscope

Kdybys měl natočit film a nazvat ho středověkMusí to být dobré. Toto slovo vyvolává představy odvážných rytířů, utlačovaných rolníků a vysoké politiky způsobující tento útlak, když se páni a králové snaží zlepšit své již tak nadřazené postavení. středověk Měl pro co žít. Když příběh začíná, na místě přepadení, je okamžitě doručen. A nepřestane dodávat až do závěrečných titulků.

Dobrý král Václav?

Film se odehrává na složitém pozadí politického zmatku v Evropě roku 1402 a zaměřuje se na Království české. Českým králem je Václav IV. Je to neúčinné a historickému Václavovi se přezdívalo „nehybný“. Jeho nevlastní bratr Zikmund, uherský král, přijel, aby pomohl Václavovi na cestě do Itálie, aby byl korunován císařem Svaté říše římské, jako byl jejich otec. Ale je tu opravdu, aby pomohl?

Kromě toho papežská divize, která viděla jednoho papeže v Římě a druhého ve francouzském Avignonu, komplikovala politiku. Korunovace nového císaře Svaté říše římské byla považována za způsob, jak zacelit trhliny v církvi. V Praze jsou však tací, kteří mají jiné myšlenky, v neposlední řadě radikální kazatel Jan Hus, který ve filmu hraje důležitou roli. Jeho přítomnost je cítit po celou dobu, i když jeho čas na obrazovce je pomíjivý.

Václav IV

To jsou nebezpečné přesilovky, které hraje Jan Žižka a jeho malá skupina žoldáků. Je to také svět, do kterého jsou zataženi s hroznými následky. Žižka je český národní hrdina a tento film je jako České statečné srdce, ale bez kiksů.

Neznámé datum

To proto, že režisér Peter Jaeckel, který po boku svého otce Petera Jaeckel st. a Petera Bocka napsal i scénář, důmyslně zasadil příběh do roku 1402. Jan Gischka se dostal do povědomí koncem 16. století a prvky jeho dřívějšího života nejsou v pořádku. známý. Historickou správnost této části Žižkova života je málo prostoru zpochybňovat, protože není dobře zdokumentována. Chytrý pohyb. Více o úžasném příběhu Jana Žižky později.

Film sleduje Žižku a žoldáky, které vede, jak podnikají nebezpečnou misi, kterou Jan nechce podstoupit. Zjišťuje, že je královými rozkazy nucen porušit svá osobní pravidla. Lord Burrish Michaela Cainea mu připomíná, že králova pravidla jsou lepší než Jeanova. Ben Foster se bravurně ujímá role Žižky, když bojuje se všemi nepřáteli, ale také se vším, co zná. Sophie Lowe hraje Catherine, Karel Roden hraje Václava, Matthew Goode hraje nevlastního bratra krále Zikmunda a Til Schweiger hraje lorda Rosenberga, který plánuje, ale ocitne se nad jeho možnosti.

Film vypadá nádherně a ubíhá neuvěřitelně rychle. Je krvavý a brutální, plný zvratů vysoké politiky se vzácnou autenticitou, která nechává diváka pevně zakořeněný v 15. století.

Beletrizovaný portrét Jana Žižky od Jana Velemka

středověk Jde o pokus nakreslit obraz toho, jak se slavný Jan Žižka proměnil v legendu dějin. V pozdějších letech bylo známo, že Jan měl jen jedno oko a před koncem své vojenské kariéry byl skutečně slepý. Proslul svou neočekávanou novou taktikou, která překvapila nepřátele a přeměnila vozy na rané verze tanků, které chránily jeho muže a mohly být na bojišti zničující. Je známo, že Jan v životě neprohrál žádnou bitvu.

České statečné srdce

V roce 1406 se začal objevovat Jan Acta nigra malvicorum, Černá kniha rožmberských stavů, ovládaných Jindřichem III. z Rožmberka. Je představen jako bandita, ačkoli přesně to, co by mohl udělat, není zaznamenáno. Zdá se, že byl ve sporu s městy a s Jindřichem Rosenbergem, což naznačuje, že jeho majetek mohl být zabaven nebo ohrožen.

Dne 27. června 1409 udělil král Václav Janu Šiškovi plnou milost a označil ho za „věrného a milovaného“. Proč byl právě Žižka takto vybrán, není jasné. To může naznačovat spravedlnost jeho věci, jeho úspěch nebo bližší vztah s korunou, než ukazují záznamy.

Jan Hus byl významným pražským kazatelem. Hovořil proti katolické církvi a rozdělení, které ji postihlo. Jeho učení bylo podobné učení Johna Wycliffa († 1384) v Anglii a pomohlo zasít semena protestantismu v následujícím století. Hus byl nakonec exkomunikován a dva roky žil v exilu, než byl povolán na kostnický koncil.

Husovi byla vydána bezpečná propustka a byl požádán, aby vyjádřil svůj názor na církevní reformu. Po příjezdu byl zatčen. Poté, co mu Hos nařídil, aby ustoupil, řekl radě: „Neustoupím od pravdy kvůli malé zlaté církvi! 6. července 1415 byl Jan Hus upálen jako kacíř. Slyšeli ho zpívat žalmy uprostřed plamenů.

Dřevoryt Jana Husa, kol. 1587

Husitské války

Stoupenci Mania se neodtrhli. Žižka, zvaný husité, byl mezi nimi 30. července 1419, když vtrhli do Prahy a požadovali propuštění mnoha z nich z vězení. Když to představitelé města odmítli, vtrhli husité na radnici a vyhodili úředníky z okna, což je známé jako první házení oknem v Praze. Tento okamžik je často vnímán jako začátek husitských válek.

Vojenské schopnosti Jana Jíšky se zúročily při převzetí vůdčí role v husitských silách. Připisuje se mu první muškety na bitevním poli a další inovativní využití střelného prachu, stejně jako rozšíření jeho dřívější nové taktiky. Vyvinul to Budeš šťastný – Vozatajské pevnosti – pro použití husity. Budou seřazeni na bojišti a každý z nich bude naplněn výběrem vojáků, střelců z kuší, pistolníků, kopiníků, nosičů štítů a řidičů.

Žižka se později pod kontrolou svého starého nepřítele krále Zikmunda pokusil o invazi do Uher, ale pro husitské síly to byl příliš velký krok. Zemřel na mor v Pribislavi na moravském pomezí 11. října 1424. Jedna kronika zaznamenává, že si nejraději přál, aby se jeho kůže použila na výrobu bubnů, aby mohl dál vést své muže do bitvy. Ti, kteří ho následovali, se po jeho smrti popisovali jako sirotci.

Jan Ješka si dnes český lid pamatuje jako národního hrdinu. filmu středověk Je to krví nasáklé dobrodružství plné palcátu, které vypadá úchvatně a vypráví přesvědčivý příběh o tom, jak se talentovaný žoldák mohl stát milovaným vůdcem povstání, které předznamenalo protestantskou reformaci.

středověk Je to úžasný film, který snad tuto úžasnou postavu přiblíží mnohem širšímu publiku.