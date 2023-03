Zahrála si Čína s Kanadou? Trudeau říká, že má plán, jak to zjistit.

Premiér uvedl, že také konzultoval s Národním bezpečnostním a zpravodajským výborem poslanců parlamentu (NSICOP) – celostranickou skupinou poslanců a senátorů s přísně tajnými bezpečnostními prověrkami – o obviněních, že Peking zasahoval do kampaní v letech 2019 a 2021.

Čínské velvyslanectví v Kanadě popsalo obvinění jako „ Úplné pomluvy a nesmysly Obvinila média ze šíření „všech druhů dezinformací“, aniž by poskytla důkazy, proč byly příběhy nepravdivé.

Trudeau uvedl, že rozhodnutí svede dohromady NSICOP a další, kteří mohou prošetřit a vydat doporučení, která „by mohla zahrnovat formální vyšetřování nebo jiný nezávislý přezkumný proces.“ Mezi možnosti dalšího postupu podle něj patří komise, zkouška, senát nebo soudní přezkum.

Zdůraznil, že lídři federálních stran se shodují, že výsledky voleb v letech 2019 a 2021 „nebyly ovlivněny zahraničním vměšováním“. Pro zastupitele, kteří případ využívají k získání výhody v nadcházející kampani, měl ostrá slova.

„Zahraniční interference je složitá krajina, která by se neměla redukovat na zvukové kousnutí a binární opce,“ řekl. „Určitě by to nemělo být o stranické politice.“

Trudeau také přislíbil 5,5 milionu kanadských dolarů na boj proti dezinformacím, „protože víme, že dezinformace, které se často generují v zahraničí, mohou představovat skutečnou hrozbu pro naše volby.“

Portfolio opatření poskytuje Trudeauovi čas, aby zjistil, jak napravit škodlivý dojem, že jeho menšinová vláda má prospěch z vměšování Pekingu.

Trudeauova náhlá změna kurzu přichází v reakci na tlak opozičních stran a od té doby sněmovního výboru Příběh bomby 17. února Citoval neověřené zpravodajské zprávy o Pekingská intervenční strategie – Podrobnosti sdílené se spojenci Five Eyes, včetně Spojených států.

Úniky zevnitř kanadské špionážní agentury zveřejněné The Globe and Mail a Global News tvrdí, že čínská vláda dohlížela na skryté kampaně. který podpořil 11 federálních kandidátůVětšina z nich jsou liberálové.

Kanadská národní policejní agentura RCMP minulý týden potvrdila, že tato obvinění aktivně nevyšetřuje. V pondělí agentura potvrdila, že zahájila vyšetřování s cílem najít informátory.

Neoprávněné informace od Kanadské bezpečnostní zpravodajské služby tvrdí, že se čínští diplomaté v Torontu a Vancouveru chlubili tím, že ovlivnili voliče do té míry, že v roce 2021 byli z úřadu sesazeni dva úřadující guvernéři.

„RCMP začala vyšetřovat porušení zákona o bezpečnosti informací související s nedávnými zprávami v médiích,“ uvedl policejní mluvčí Robin Percival v prohlášení. „Toto vyšetřování se nezaměřuje na žádný bezpečnostní aparát.“

Politické sázky jsou pro Trudeaua vysoké, protože riskuje, že bude vypadat nerozhodně, což podpoří obvinění opozice, že premiér ve třetím funkčním období není způsobilý vést.

Nedávný průzkum provedený institutem Anguse Reida Poukazuje na to, že většina Trudeauových liberálních příznivců se domnívá, že se Peking pravděpodobně pokusil zasahovat do nedávných kanadských voleb. Stejný průzkum zjistil, že 42 procent konzervativních voličů má pocit, že volby v roce 2021 jsou „ukradené“.

Trudeau požádal ministra veřejné bezpečnosti Marca Mendicina, aby řídil proces vytvoření registru zahraničních dopadů v Kanadě, podobně jako plán australské vlády. Připustil, že toto úsilí je dvousečný meč, který riskuje přiživování xenofobie.

„Musíme věnovat pozornost historii, kdykoli mluvíme o evidenci cizinců v naší zemi,“ řekl.

Konzervativní vůdce Pierre Poilievre naléhal na veřejné vyšetřování a označil cokoli méně nepřijatelné. Strana kritizovala postup liberálů vůči Pekingu, a to i poté, co vláda loni oznámila, že zaujímá nový tvrdý postoj vůči Čínské komunistické straně.

Obvinění prověřuje i celostranický výbor ve Sněmovně reprezentantů.

„Oběťmi pekingských vměšovacích aktivit nejsou primárně čínští Kanaďané,“ řekl minulý týden Konzervativní poslanec Michael Cooper ve Výboru pro záležitosti a procedury sněmovny.

Tento skandál je o tom, co premiér o tomto zásahu věděl, když se o něm poprvé dozvěděl, a co s tím udělal nebo neudělal.